Delftse zonneauto breekt wereldrecord: 924 kilometer in 12 uur

09 augustus 2020

17u13

Een studententeam uit het Nederlandse Delft is erin geslaagd het eigen wereldduurrecord voor een auto op zonne-energie te breken. Hun zonneauto legde zaterdag in 12 uur tijd een afstand van 924 kilometer af. In 2017 had een andere auto van de ploeg in dezelfde tijd 882 kilometer afgelegd.

Het Vattenfall Solar Team uit Delft is een vaste deelnemer aan de World Solar Challenge, waarin zonneauto's van het noorden naar het zuiden van Australië moeten racen, zonder een druppel brandstof aan boord. De race gaat over een totale afstand van 3.021 kilometer.

Volledig uitgebrand

Delft wint die race regelmatig. Vorig jaar ging het echter goed mis tijdens de slotrit. De wagen NunaX lag ruim op kop en had de finish in zicht, maar vatte plotseling vlam en veranderde in een smeulend hoopje koolstof. De coureur wist op tijd te ontkomen. Van de raceauto overleefde alleen het nummerbord de vuurzee. Uiteindelijk won het Belgische Agoria Solar Team van de KU Leuven voor het eerst de World Solar Challenge.

Feniks

Na het drama hebben de Nederlandse studenten een nieuwe wagen ontworpen en gebouwd, de Nuna Phoenix. Die is vernoemd naar de feniks, een vogel die in de mythes uit zijn eigen as herrees.

De wereldrecordpoging zaterdag was het debuut voor de nieuwe zonneauto. Plaats van handeling: de testbaan van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) in het Nederlandse Lelystad. De Phoenix vertrok om 07.00 uur, een half uur later dan gepland, en kwam om 19.00 uur over de finish, na 328 rondjes over de testbaan.

De omstandigheden waren zwaar door de hitte in het tropische Lelystad. In de auto steeg de temperatuur naar 50 graden en het wegdek in de bochten leek volgens het team wel op iets typisch Nederlands: trekdrop.