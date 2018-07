De tien vreemdste ziektes Annick Wellens

18 juli 2018

18u05 2 Wetenschap & Planeet Een verkoudheid, migraineaanval of keelpijn overkomt iedereen wel eens. Al lijken die kwaaltjes soms het einde van de wereld, er zijn ziektes die veel curieuzer, zeldzamer en daarbij ook onoplosbaar zijn.

1. Weerwolvensyndroom

Hyperthrichosis is de medische term die men gebruikt om personen met veel lichaamsbeharing aan te duiden. De meest extreme variant waarbij zelfs het gezicht bedekt is met haren, wordt het weerwolvensyndroom genoemd.

Zoals bij alle mysterieuze aandoeningen heerst er enige discussie over de oorzaak van het syndroom. Vermoedelijk heeft iets te maken met een genmutatie op het X-chromosoom. Als wetenschappers erin slagen om de genmutatie te traceren, zouden ze niet alleen overmatige haargroei, maar ook kaalheid kunnen behandelen. Jammer genoeg blijft de grote doorbraak in het onderzoek voorlopig uit.

2. Harlekijnichtyose

Een bonte baby is er eentje die met harlekijnichtyose wordt geboren. Dat betekent dat de huid van het kind in plaats van een normale huid, grote roodachtige schubben lijkt te hebben. Een abnormale verdikking van de keratinelaag zorgt voor een schubachtige huid en geeft het kind een glimmend uiterlijk alsof het van plastic gemaakt werd.

Behalve de schubachtige huid zijn vervormingen van de schedel en ernstige afwijkingen in het gezicht enkele kenmerken. Daarbij lijkt het alsof de baby binnenstebuiten werd gekeerd. Vroeger stierven harlekijnkinderen op vrij jonge leeftijd omdat ze moeilijk kunnen bewegen en ademen en last hebben van uitdrogingsverschijnselen. Tegenwoordig is een infectie een veelvoorkomende doodsoorzaak omwille van de gevoeligheid van de huid. Er bestaat medicatie, maar dat mag meestal niet baten.

3. Olifantsziekte

De naam laat weinig aan de verbeelding over. De olifants- of krimziekte is er eentje waarbij de ledematen verschrikkelijk hard opzwellen en zwaarder worden. Parasitaire wormen zijn de grote boosdoeners en dringen met de hulp van een beet van een besmette mug het lichaam binnen. De wormen tasten het lymfestelsel aan waardoor vocht zich op bepaalde plaatsen zal ophopen.

Dat is problematisch aangezien het lymfesysteem overal in het lichaam voorkomt, behalve in de hersenen. Vooral in Azië en Afrika is de olifantsziekte veelvoorkomend. Medicatie bestaat, maar doodt de volwassen wormen niet. Het voorkomt slechts een verspreiding van de vervelende ziekte.

4. Wandelend lijk of syndroom van Cotard

Eerder zeldzaam is het syndroom van Cotard. Godzijdank want je kan ze vergelijken met zombies. Althans dat doen ze zelf. Cotardpatiënten wanen zich onsterfelijk en ze gaan soms erg ver om dat te bewijzen. Al komt de ziekte niet vaak voor, meerdere patiënten hebben zelfmoord gepleegd om hun onsterfelijkheid te bewijzen. Dat mislukte weliswaar.

Het syndroom van Cotard is met andere woorden een psychische aandoening waarbij de patiënt denkt dat hij dood is of dat er organen en bloed in zijn lichaam ontbreken. Meestal treedt het syndroom op na een hersenletsel en gaat het gepaard met andere illusies. Zo dacht een man - na zijn motorongeluk - dat hij tijdens een bezoek aan het warme Afrika in de hel verkeerde.

5. Syndroom van Capgras

Het syndroom van Capgras is een combinatie van een psychose en agnosie, waarbij dieren, voorwerpen en mensen wel als normaal worden herkend, maar hun identiteit niet. Ingewikkeld? Stel je voor dat je er rotsvast van overtuigd bent dat je broer jouw broer niet is. Het is een dubbelganger, een soort van levensechte robot, minder aaibaar dan Chappie, Wall-E en R2 D2. Of misschien is je broer eigenlijk wel een alien die geduldig observeerde hoe je familielid eruit ziet en hoe hij zich gedraagt om vervolgens zijn plaats in te nemen.

De waanbeelden kunnen te wijten zijn aan verschillende neurologische factoren. Vaak is er sprake van hersenbeschadiging, schizofrenie of een bipolaire stoornis. Het uitzonderlijke syndroom is een populair onderzoeksonderwerp voor wetenschappers, maar voorlopig formuleerden ze nog geen eensgezinde verklaring of antwoord. Waarschijnlijk loopt er iets mis bij een van de twee geheugenaspecten (expliciet en impliciet) en wordt de emotionele beleving verstoord. Personen met het syndroom van Capgras herkennen gezichten, maar koppelen een verkeerde emotionele reactie aan dat gezicht. Vrouwen worden trouwens vaker dan mannen door de achterdochtige gedachten getroffen.

6. Slaapziekte

Moe zijn en continu willen slapen is niet voor iedereen een smoesje. Soms is het een noodzaak. Wie aan Encephalitis lethargica of simpelweg de slaapziekte lijdt, heeft vertraagde mentale en fysieke reacties. Als het uit de hand loopt, kan een patiënt zelfs in een diepe coma sukkelen. Abnormale oogbewegingen, spier- en nekpijn, verlamming, en psychoses zijn andere vervelende symptomen.

7. Koude-urticaria

Het koud hebben is een ding, maar als je er dan ook nog eens uitslag van krijgt, is het hek toch helemaal van de dam? Urticaria is de medische term waarmee men netelroos aanduidt. Een allergische reactie is meestal de oorzaak van de netelroos, maar bij koude-urticaria reageert de huid op een plotse temperatuursverandering. Na de koude prikkels volgen al snel grote rode zwellingen of galbulten die hevig jeuken. Het kan urenlang duren voordat de bulten verdwijnen.

8. Progeria

Michiel Vandeweert werd in Vlaanderen beroemd ‘dankzij’ zijn ziekte. De 19-jarige jongeman lijdt aan progeria en dat is een eerder zeldzame ziekte. Zo telt België slechts drie patiënten. Progeria staat synoniem voor een aangeboren verouderingsziekte. Patiëntjes zijn erg mager en verliezen al snel hun haren.

Niet alleen het uiterlijk van zulke kinderen is onderhevig aan verouderingsverschijnselen. Ook de organen takelen af. De meeste progeriapatiënten sterven, te wijten aan cardiovasculaire problemen, op twaalfjarige leeftijd. Voorlopig werd de oudste patiënt niet ouder dan twintig jaar.

9. Anosmie

Blinden en doven kent (en herkent) iedereen. Maar ongeveer vijf procent van de wereldbevolking kan niet ruiken. Geen versgemaaid gras, niet het parfum van zijn of haar lief en ook geen stinkende uitwerpselen. Vaak treedt anosmie op na een hersenletsel. De hersenen krijgen een zodanig grote schok dat de reukhaartjes, die de neus en de hersenpan met elkaar verbinden, breken. Maar ook een stevige verkoudheid kan leiden tot het permanente verlies van de reukzin.

Al lijkt anosmie niet zo vervelend als blind of doof zijn, de aandoening kan behoorlijk gevaarlijk zijn. De geur van rook, onveilige chemische stoffen en vervallen voeding wordt immers niet waargenomen. En laat zulke geuren die een waarschuwingssignaal naar de hersenen sturen, net de bestaansreden van onze neus zijn.

10. Alice in Wonderland-syndroom

Het syndroom klinkt misschien als een sprookje, maar schijn bedriegt. Wie het Alice in Wonderland-syndroom heeft, waant zich niet in een of ander sprookjesparadijs, maar gelooft wel dat bepaalde voorwerpen groter of net kleiner dan in werkelijkheid zijn.

Behalve voorwerpen verkeerd inschatten, gebeurt het ook dat patiënten een andere akoestische perceptie en een foutief tijdsbesef hebben. Omdat we niet echt in een sprookjeswereld leven, is het syndroom niet bepaald een cadeau.

Het syndroom kan afzonderlijk voorkomen, maar meestal hangt het vast aan een migraine- of epilepsieaanval. Aangezien Lewis Carroll, de schrijver van het kinderboek Alice in Wonderland, last van migraine had, is het goed mogelijk dat het idee voor zijn boek tijdens een van zijn hallicunaties ontstond.