De psychopatentest: deze vraag verklapt of je psychopatische trekjes hebt

Bron: Business Insider; Columbia University; Snopes 0 rv Acteur Javier Bardem als psychopaat Anton Chigurh in 'No Country for Old Men' Wetenschap & Planeet Uit onderzoek blijkt dat één procent van de wereldbevolking een psychopaat is. Dat betekent natuurlijk niet dat iedereen die tot dat ene procent behoort, ook een seriemoordenaar is. Zo vertonen de beste CEO’s vaak psychopatische trekjes, omdat emoties vaak stoorzenders zijn bij belangrijke beslissingen. Onderzoekers proberen met enkele dilemma’s te achterhalen of iemand psychopatische trekken heeft.

In de handleiding van diagnostische en psychische stoornissen, of DSM-5, worden antisociale of psychopathische persoonlijkheidstypen gedefinieerd als iemand met een opgeblazen ego en de gewoonte om te profiteren van mensen. Andere eigenschappen zijn koelheid, berekendheid en charisma.

Over hoe we juist kunnen nagaan of iemand een psychopaat is, bestaat nog veel onduidelijkheid. De ‘Hare Psychopathy Checklist’ gaf al een eerste aanzet en een onderzoek uit 2011 probeerde aan de hand van nepscenario’s psychopaten te herkennen. Ook wetenschappers van de Columbia Business School en Cornell University legden proefpersonen enkele specifieke dilemma’s voor. Een van de dilemma’s ging als volgt:

Ontspoorde trein

Een ontspoorde trein staat op het punt om vijf slachtoffers te maken. Je kunt – hypothetisch gezien – de trein stoppen door onbekende man voor de trein te duwen. Wat doe je?

Wie ervoor kiest om de man voor de trein te duwen en zo vijf andere levens redt, is iemand met psychopatische of machiavellistische eigenschappen. Als het doel de middelen heiligt volgens jou, dan keur je ook het doden van onschuldige mensen goed als dat in het algemene belang gebeurt.

Wie de man voor de trein zou duwen, is niet noodzakelijk een psychopaat. Het is namelijk moeilijk uit te maken of iemand die beslissing neemt uit psychopathie of omdat hij of zij een hoog moreel beseft heeft.

Moord

Een ander dilemma dat de ronde doet, gaat als volgt:

Een meisje ontmoet tijdens de begrafenis van haar moeder een onbekende man. Ze is zwaar onder de indruk en gelooft dat de man de liefde van haar leven is. Helaas vergat ze zijn telefoonnummer te vragen. Een paar dagen later doodde het meisje haar eigen zus. Waarom deed ze dit?

Wie meteen weet waarom het meisje haar zus vermoordde, zou psychopatische trekken hebben.

Het motief van het meisje was: wanneer ze haar zus vermoordt, heeft ze weer kans om de man te ontmoeten.

Een juist antwoord op deze vraag betekent natuurlijk niet dat je een psychopaat bent, het toont vooral aan dat je een groot analytisch vermogen hebt. Psychopaten onderscheiden zich bovendien door een totaal gebrek aan spijt en empathische gevoelens.