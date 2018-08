De naakte molrat eet kaka van haar koningin om goed voor haar kinderen te kunnen zorgen AW

28 augustus 2018

20u17

Wie denkt dat hij veel moet tolereren van zijn baas, denkt voortaan maar eens aan de molrat. Tot voor kort begrepen biologen niet waarom de vrouwelijke werkers voor de jongen van hun koningin zorgen. Maar recent onderzoek geeft het verlossende antwoord: de beestjes eten de uitwerpselen van hun koningin op om zich beter voor te bereiden op de zorg voor haar kinderen.

Naakte molratten leven in ondergrondse kolonies in de woestijnen van Oost-Afrika. De leden van de kolonie brengen hun dagen vooral door met het zoeken naar voedsel en de verdediging tegen roofdieren. Verder zorgen de molratten voor de jonge welpjes van hun koningin. Die koningin is immers de enige die zich kan voortplanten. Ze zorgt er zelf voor dat haar nakomelingen dat niet kunnen en waarborgt op die manier haar plaats op de troon.

De zorg voor haar jongen schuift ze vervolgens door naar de vrouwelijke werkers, op een ietwat bijzondere manier. Eigenaardig vonden biologen dat want de werkers produceren ook geen vrouwelijke voortplantingshormonen die het moederinstinct aanwakkeren. Waarom zorgen de beesten dan voor de jongen?

Oestrogeen via uitwerpselen

Onderzoek dat gepubliceerd werd in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences, wijst eindelijk uit hoe dat komt. En de verklaring is nog wansmakelijker dan het uiterlijk van de naakte molrat zelf. Door de uitwerpselen van hun koningin op te eten, krijgen de werkers ook het vrouwelijk oestrogeenhormoon binnen. Dat wakkert het moederinstinct aan waarna de molratten voor de jongen beginnen te zorgen.

Na het eten van de uitwerpselen scheidden de vrouwelijke werkers ook hogere niveaus van oestrogeen uit dan de molratten die het niet deden. Verder reageerden ze gevoeliger op het huilen van jonge ratjes dan soortgenootjes die geen uitwerpselen aten. De moederdrift aanwakkeren via het eten van zulke maaltijden lijkt voorlopig een unieke strategie in het dierenrijk.