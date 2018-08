De mogelijke wijziging van bloedgroep A naar O maakt een einde aan bloedschaarste Annick Wellens

22 augustus 2018

14u35 0 Wetenschap & Planeet Het Rode Kruis organiseert dikwijls grootschalige bloedinzamelacties om de bloedvoorraad aan te vullen. Deze zomer was er vooral een tekort aan negatieve bloedgroepen, maar dat probleem zou in de toekomst misschien verholpen kunnen worden. Wetenschappers toverden bloedgroep A om tot de universele donor O, met behulp van enkele darmbacteriën.

Onderzoekers slaagden erin om bloedgroep A te veranderen in bloedtype O. Met behulp van bacteriële enzymen, gevonden in de menselijke darm, konden ze de antigenen die eigen zijn aan bloedgroep A, verwijderen. Daardoor restten enkel nog de rode bloedcellen zonder de typische markers.

Je kan het vergelijken met het wegscheuren van een lelijk stukje stof. Doordat er een deeltje van de bloedcellen wordt gescheurd, herkent het immuunsysteem van de ontvanger het resterend 'stuk stof' als donortype O waardoor het afweersysteem de vreemde cellen niet zal aanvallen. Een mismatch wordt zo vermeden.

Levens redden

“Deze techniek kan benut worden om de hoeveelheid donorbloed een duwtje in de rug te geven. Een persoon met bloedtype O kan tenslotte aan iedereen doneren”, besluit een van de onderzoekers aan de universiteit van British Colombia. “Vooral in rampgebieden en kleinere gemeenschappen kan deze techniek levens redden.” Binnenkort starten de klinische proeven. Daar wordt onderzocht of de transformatie van het bloed geen onbedoelde neveneffecten heeft.

Wat bij een verkeerde bloedtransfusie?

Vraag je jezelf wel eens af wat er eigenlijk gebeurt als iemand bloed ontvangt van een verkeerde donor? Wel, dat zou niet veel goeds voorspellen. Doordat de verschillende bloedtypes gekenmerkt worden door uiteenlopende antigenen, reageert het immuunsysteem hevig en start het met een aanval op de rode bloedcellen. Zulke hevige reacties kunnen fataal zijn.

Daarom is de ontdekking een belangrijke doorbraak. Bij noodsituaties ontbreekt de tijd soms om een volledige controle uit te voeren. Omdat bloedgroep O (negatief) werkelijk bij iedereen toegediend kan worden, zou de transformatie van bloedgroep A naar O welgekomen zijn (tekst gaat verder onder de afbeelding).

De bloedvoorraad van bloedgroep A+ is in België immers voldoende groot. De bloedvoorraden voor O+ en O- zijn daarentegen laag en zelfs kritiek.