Exclusief voor abonnees De miljoenen tegen corona komen Bill Gates duur te staan: niet iedereen is blij met zijn macht Karlijn Van Houwelingen

09 mei 2020

18u40

Bron: AD.nl 14 Wetenschap & Planeet Dankzij de miljoenen die hij investeert in de strijd tegen de pandemie werd Bill Gates (64) ’s werelds ongekroonde coronatsaar. Volgens critici geeft hem dat ongezond veel invloed.

Al jaren voordat de gemiddelde Amerikaan toiletpapier en eieren begon te hamsteren, lag in de villa van de familie Gates een noodvoorraad. Bill Gates had het er eens met zijn vrouw Melinda over gehad. Wat als er op een dag geen schoon water zou zijn? Of te weinig eten? Waar kunnen we naartoe? Toen de lockdown kwam, waren ze er klaar voor. “We hadden ons voorbereid, en wat voedsel in de kelder liggen voor het geval het nodig was”, vertelde Melinda Gates onlangs aan de BBC.

Niemand was zo goed voorbereid op de coronacrisis als de oprichter van Microsoft, met een vermogen van 105 miljard dollar (95,72 miljoen euro) de een-na-rijkste man ter wereld. Sinds hij het grootste deel van zijn vermogen in een stichting stopte en zich op de bestrijding van malaria, polio en hiv stortte, leerde de alleslezer zichzelf de ins en outs van infectieziekten. “Als ik miljarden dollars aan iets uitgeef, heb ik de neiging er veel over te lezen’’, zei hij. Hij raakte ervan overtuigd dat het grootste gevaar voor de wereld een pandemie was. “Als iets in de komende decennia meer dan 10 miljoen mensen doodt, is het waarschijnlijk geen oorlog, maar een heel besmettelijk virus”, voorspelde hij in 2015 in een TED-talk die nu haast profetisch aandoet.

Alarmbel

