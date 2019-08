De Melkweg is niet plat, bevestigt nieuw onderzoek Redactie

02 augustus 2019

22u23

Dat de aarde rond is, weten we inmiddels. Maar dat de Melkweg ook geen platte schijf is, dat is nieuw.

Het traditionele beeld van de Melkweg lijkt eerder een soort spiraalvormige platte pannenkoek, maar uit onderzoek blijkt nu dat de Melkweg aan de uiteinden flink afbuigt tot een ‘S’.

Een onderzoek dat in februari verscheen in het tijdschrift Nature Astronomy sprak hier al over, en die uitkomst wordt nu bevestigd door een nieuwe studie in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Tijd dus om ons beeld van de Melkweg bij te stellen, en het te zien als een S-baan, in plaats van als een platte schijf.