De man met 3 gezichten: Jérôme is eerste mens ter wereld die twee gezichtstransplantaties onderging Rob Van herck

17 april 2018

19u32

Bron: VTM Nieuws 0 Wetenschap & Planeet De Fransman Jérôme Hamon is de eerste man ter wereld die twee gezichtstransplantaties onderging. Zijn lichaam stootte zijn ‘tweede gezicht’ af, en dus ondernamen dokters een nieuwe poging. Met succes.

Hamon leed aan de ziekte van Recklinghausen, waardoor hij veel gezwellen had in zijn gezicht. In 2010 onderging hij daarom zijn eerste operatie. Vijf jaar later, in 2015, nam hij antibiotica voor een verkoudheid, maar die pillen waren niet compatibel met zijn anti-afstotingsmedicatie. In 2016 begon hij daar de gevolgen van te dragen. Zijn lichaam stootte het nieuwe gezicht af.

Daarom onderging Hamon nu nog een transplantatie, en hij is de eerste mens ooit die die operatie voor een tweede keer krijgt. Zelf is Hamon zeer tevreden met het resultaat: “Het is goed. Dit ben ik nu. Ikzelf ben 43, de laatste donor was 22. Ik zie er dus 20 jaar jonger oud”, zegt hij grappend aan het Franse BFMTV.

Meer over Hamon

gezondheid