De klimaatverandering maakt bomen groter maar zwakker AW

23 augustus 2018

16u13

Bron: AAS 0 Wetenschap & Planeet Dat de aarde aan het opwarmen is, hebben we de afgelopen maanden wel gevoeld. Gepuft, gezweet en gezucht hebben we onder de gloeiende zon. Ook de bomen kreunden. De opwarming van de aarde doet bij hen blijkbaar veel meer dan enkel de bladeren bruin maken. Bomen groeien sneller en harder, maar worden wel zwakker.

De bossen in Centraal-Europa lijden onder de luchtvervuiling en wijzigende weersomstandigheden. Al zijn bomen erg nuttig voor de mens - omdat ze koolstofdioxide omzetten naar zuurstof - blijkt het voor hen toch geen al te gunstig effect te hebben. Uit onderzoek blijkt dat het groeiproces van beuken en sparren de afgelopen 150 jaar met 77 procent versnelde. Dat komt onder andere doordat ze drie weken langer kunnen groeien.



Dat bomen sneller groeien en groter worden, zou geen enkel probleem zijn. Het hout is echter niet meer zo sterk als het ooit geweest is. Een tweede studie die inspeelde op de eerste, besluit dat zowel Noorse sparren, wintereiken, de Europese beuk als de grove den doorheen de jaren minder stevig werden. De dichtheid van het hout nam zelfs met acht tot twaalf procent af.

Naarmate de dichtheid van het hout daalde, nam ook hun koolstofgehalte met ongeveer vijftig procent af. Dat betekent dat de bomen elk jaar minder CO2 uit de atmosfeer opzuigen, luidt het verdict in het internationaal tijdschrift Forest Ecology and Management.

Maar Pekka Kauppi, een milieuwetenschapper aan de Universiteit van Helsinki, relativeert. "De afnemende houtdichtheid is veel minder belangrijk dan de enorme groei van de bomen en bossen”, zegt hij. Hoe dan ook blijkt de impact behoorlijk groot. "Groter dan we dachten", besluiten de onderzoekers.