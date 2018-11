De kilo weegt geen kilo meer: wetenschappers willen andere meetmethode Rob Van herck TTR

13 november 2018

18u15

Bron: VTM Nieuws, NOS 3 Wetenschap & Planeet Wetenschappers pleiten voor een andere meetmethode van de kilo. Volgens een onderzoeksteam dient Le Grand K, een metalen cilinder ter grootte van een golfbal, immers niet langer als maatstaf voor alle andere kilogrammen ter wereld.

Le Grand K wordt sinds 1875 bewaard in een kluis in een Parijse kelder, maar door de tijd heen is het gewicht van die cilinder veel veranderd. Het object is tientallen microgrammen lichter geworden. Een mogelijke verklaring is dat er bij het schoonmaken hele kleine stukjes metaal van het blok zijn afgeschraapt.



Daarom hebben wetenschappers de kilo nu ‘berekend’. Dat gebeurde aan de hand van de Kibble-weegschaal, die via elektrische en mechanische metingen, een exacte constante voor een kilogram berekende.

Stabiele basis

Nu vrijdag stemt een panel van meer dan zeventig wetenschappers over het nieuwe voorstel. Als ze het plan goedkeuren, dan wordt Le Grand K in mei 2019 vervangen door de constante van Planck. De Duitse natuurkundige Max Planck (1858-1947) geldt als de grondlegger van de kwantummechanica.

De impact op ons dagelijks leven zal miniem zijn. Het is dus niet zo dat we nu ineens meer of minder vlees zullen krijgen voor een kilo gehakt.

Natuurkunde

Wetenschappers gebruiken natuurkunde reeds voor verschillende eenheden als ijkpunt. Gert Rietveld, een lid van het Internationale Comité van Gewichten en Maten, maakt de vergelijking met het gelijkstellen van de tijd -bijvoorbeeld op je telefoon- aan de atoomklok. Die klok maakt gebruik van de trillingen in atomen. “Zo’n zelfde soort stap gaan we nu maken voor massa. Voor de toekomst hebben we dan een stabiele basis voor massametingen”, klinkt het.