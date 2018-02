De ijsbeer lijdt honger want een babyzeehond per dag? Nog maar moeilijk te vinden FT

03 februari 2018

09u36

Bron: Science 0 Wetenschap & Planeet De uitgemergelde ijsbeer, u herinnert zich alvast de foto die de wereld rondging. Een nieuwe studie voorspelt dat de dieren weleens sneller zouden kunnen uitsterven dan eerst gedacht. IJsberen hebben een babyzeehond nodig per dag om op gewicht te blijven, maar er een vangen is een huzarenwerk geworden.

Amerikaanse wetenschappers hebben negen ijsberen elf dagen lang gevolgd. Alle dieren hadden hun territorium op de Beaufortzee, ten noorden van Canada en Alaska. Ze kregen een halsband rond met daarin gps-tracker, camera en bewegingssensoren. De onderzoeken werden drie jaar na elkaar verricht, in 2014, 2015 en 2016, telkens in april. Dan bouwt het dier zijn vetreserve op, een ideale periode dus om na te gaan hoeveel een ijsbeer nodig heeft om op gewicht te blijven. Geweten is dat het dier niet het hele jaar door schranst, maar periodes van overvloed altijd afwisselt met vasten.

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat een ijsbeer meer vlees nodig heeft dan tot nu toe aangetoond, aldus het vakblad Science. IJsberen blijken meer energie te verbruiken en hebben het steeds moeilijker om voedsel te vinden. Als gevolg van het veranderende klimaat moeten de dieren voortaan ook een pak verder reizen. Het zee-ijs in Noordpoolgebied smelt zienderogen en dat noopt de beer ertoe zijn territorium uit te breiden.

220 Big Mac's

Volgens de studie blijkt een ijsbeer 12.325 calorieën per dag nodig te hebben. Dat komt neer op 220 Big Mac's. Voor de ijsbeer betekent dat om de tien à twaalf dagen, elke lente opnieuw, een volwassen zeehond of ongeveer negentien babyzeehonden. Vier van de negen ijsberen bleken in de acht tot elf dagen tussen twee metingen door meer dan tien procent van hun lichaamsgewicht te hebben verloren. Omdat ze niet genoeg zeehondenvlees hadden gegeten, klinkt het. Volgens het Wereld Natuur Fonds besteden ijsberen meer dan 50% van hun tijd aan jagen, maar boeken ze maar in 2% succes.

Volgens sommigen experts moeten de resultaten echter tegen het licht gehouden worden. Ze wijzen erop dat niet niet alleen klimaatverandering een rol speelt, maar ook de plek waar de beren jagen. Omdat in april een groot deel van de Beaufortzee dichtgevroren is, is het er sowieso moeilijker om voedsel te vinden.

Vandaag leven er naar schatting 23.000 ijsberen in het noordpoolgebied. Volgens sommigen zou hun aantal de komende dertig jaar met 30 procent kunnen afnemen. Al is de ijsbeer er niet overal even slecht aan toe. Zo gaat het overwegend goed met de dieren op Baffin Island, in het noorden van Canada, waar wetenschappers erop wijzen dat de populatie stabiel gebleven is.