Exclusief voor abonnees De grootste cholera-crisis uit de moderne geschiedenis voltrekt zich in Jemen. In stilte Pieternel Gruppen en Willem Schoonen

17 april 2019

12u12

Bron: Trouw 0 Wetenschap & Planeet Voor de derde keer sinds de Houthi-rebellen in 2015 de wapens tegen de regering van Jemen oppakten, is er in het land cholera uitgebroken.

Je kunt er de klok op gelijk zetten. Een paar dagen na een grote overstroming, aardbeving of tsunami waarschuwen hulporganisaties voor de uitbraak van cholera; vorige maand luidden ze de noodklok na overstromingen in zuidelijk Afrika. Ondertussen grijpt de ziekte in ­Jemen – in alle stilte, lijkt het – al vier jaar om zich heen. Geen natuurgeweld, maar een ­giftige mix van conflict, armoede en slechte hygiënische omstandigheden geeft cholera vrij spel in dat land.

Sinds het begin van de oorlog in 2015 zijn al 1,5 miljoen gevallen van cholera geregistreerd en zijn drie­duizend mensen aan de ziekte ­bezweken.

