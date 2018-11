De duurste verzending ooit? Cameraset naar ruimtestation ISS sturen kost zeker 150.000 dollar LH

16 november 2018

16u28

De astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS krijgen af en toe nieuwe camera's afgeleverd. En dat apparaat opsturen, is een extreme dure aangelegenheid. Kostprijs voor de verzending van bovenstaand exemplaar: minstens 150.000 dollar.

Afgelopen weekend gaf de Duitse ESA-astronaut Alexander Gerst foto’s vrij van zichzelf en kosmonaut Sergey Prokopyev. Op die foto is niet alleen te zien hoe hij zijn collega een knipbeurt geeft in de Zvezda-besturingsmodule van het complex, maar ook de verzameling Nikon-camera’s die aan de muren bevestigd zijn, springt in het oog.

Eind vorig jaar kregen de astronauten van het ISS tien exemplaren van Nikon D5-camera’s (kostprijs per stuk: 6.500 dollar, ofwel 5.700 euro). In totaal bestelde NASA zo’n vijftig exemplaren van de peperdure camera’s. De camera’s worden gebruikt om foto’s of timelapses te maken van bijvoorbeeld het noorderlicht of om zonnepanelen te controleren.