Dankzij steenrijke Japanner krijgt de maan voor het eerst bezoek van een vrouw FT

23 september 2018

12u43 0 Wetenschap & Planeet De eerste ruimtetoerist wordt de excentrieke Japanse miljardair en kunstkenner Yusaku Maezawa (42). In 2023 neemt hij plaats in de Big Falcon Rocket van Elon Musk, voor een commerciële maanvlucht. Gisteren maakte hij bekend dat zijn reisgezelschap ook uit vrouwen zal bestaan.

Maezawa, die zijn maanreis en kunstproject '#dearMoon' doopte, wil graag zes tot acht kunstenaars mee aan boord, zoals een fotograaf, musicus, beeldhouwer of modeontwerper. En dat allemaal op zijn kosten. Al blijkt geld geen probleem: voor een retourtje maan legt de ruimtetoerist zelf al 65 tot 150 miljoen euro neer volgens verschillende bronnen. Zijn vermogen wordt volgens zakenmagazine 'Forbes' geschat op bijna 3 miljard euro dus een boterham minder hoeft de Japanner de komende vijf jaar zeker niet eten.

Maezawa wordt dus de 25ste man die de maan met een bezoekje zal vereren, meer dan vijftig jaar nadat Neil Armstrong er zijn voetafdruk achterliet. Als alles volgens plan verloopt - lees: de nog te bouwen raket de lucht ingaat - zal de maan echter ook voor het eerst in de geschiedenis het bezoek krijgen van een vrouw. Dat maakte de Japanner gisteren zelf bekend op Twitter. Welke kunstenares of artieste hij voor zijn project heeft uitgenodigd, is niet geweten, evenmin of het dan wel om één of meerdere vrouwen gaat. Ook zijn andere reisgezellen zijn nog niet bekend.

Hun voetafdruk plaatsen naast die van Armstrong doen Yusaku en vrienden niet. Ze cirkelen wel in een baan rond de maan op amper 200 kilometer afstand. De hele reis zal ongeveer zeven dagen in beslag nemen.

#dearMoon project may include the world’s first female moon traveler(s)!! Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作(@ yousuck2020) link