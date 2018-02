Dan toch échte winterprik op komst volgende week: temperaturen tot -12 FT & PhT

02 februari 2018

12u17

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wetenschap & Planeet Er komt een echte winterprik aan volgende week, met temperaturen die 's nachts kunnen zakken tot -7 graden in het binnenland en tot -12 in de Ardennen.

Het lijkt dan toch te lukken, na het eentonig grijze, zachte weer van december en januari. Na wat licht winters weer de volgende dagen, vooral in de Ardennen en ’s nachts, wordt het zondag en volgende week pas echt menens. Met relatief droge en ijskoude lucht. En een sneeuwvlok, ook in Vlaanderen.

De koudste dagen zijn nu voorspeld voor begin volgende week. Dan sluit een hogedrukgebied boven de oceaan een bondgenootschap met een Scandinavische anticycloon. Concreet: koude temperaturen, maar wel een zonnetje aan de hemel - eindelijk. Met ook stevige nachtvorst en hier en daar een sneeuwvlok. Tegen dinsdag en woensdag is 's nachts een -12 of zelfs lager mogelijk in de Ardennen en de Hoge Venen. Bij ons in Vlaanderen wapenen we ons best tegen een -7 graden Celsius. Overdag halen we het vriespunt of iets daarboven, terwijl het in Hoog-België onverminderd blijft vriezen. Daar zal de sneeuw zeker blijven liggen. Op de Botrange ligt nu al een tien centimeter.

Hoelang de kou blijft hangen? Waarschijnlijk wordt het in het weekend van 10 februari wat zachter.