Daar zijn Perseïden weer: komende 10 dagen veel vallende sterren te zien KVDS

03 augustus 2019

08u19

Bron: ANP, Urania Wetenschap & Planeet De komende nachten zijn steeds meer vallende sterren te zien, met een piek in de nacht van 12 op 13 augustus. Dat komt door de Perseïdenzwerm, een wolk van stofdeeltjes van de komeet Swift-Tuttle waar de aarde doorheen beweegt.

“Heel wat van die stofdeeltjes botsen met de dampkring van de aarde en veroorzaken kortstondig een lichtstreep aan de hemel. Dat verschijnsel is een vallende ster of meteoor”, aldus volkssterrenwacht Urania.

Maan

Volgens Weeronline is het behalve bewolking vooral de maan die roet in het eten kan gooien. Tijdens de piek is het namelijk volle maan, waardoor veel meteoren niet of moeilijk te zien zullen zijn.





Door de hoge stand van de radiant - de plaats van waar de meteoren van een zwerm vandaan te lijken komen - aan de hemel, zal het grootste aantal Perseïden in de tweede helft van de nacht te zien zijn, volgens Urania.





Wie de vallende sterren wil zien, heeft geen telescoop of verrekijker nodig. Je moet gewoon op een donkere plaats gaan staan, liefst in het open veld buiten de bebouwde kom, en een kwartiertje naar een willekeurige plaats aan de horizon te kijken.