Cyborg-rat kan ingewikkeld doolhof oplossen met behulp van menselijk brein

23 februari 2019

19u13

Bron: Nature 0 Wetenschap & Planeet Chinese wetenschappers van de universiteit van Zhejiang in Hangzhou hebben een cyborg-rat ontwikkeld die met behulp van menselijke breinsignalen een ingewikkeld doolhof kan opplossen. Het dier dat elektroden in de hersenen geïmplanteerd kreeg, is deels organisch, deels computer.

In het verleden is al gebleken dat brain-machine interface (BMI) mogelijk is. Dit is een technologie waarbij hersensignalen worden gedigitaliseerd om vervolgens door een computer in acties te worden omgezet. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om afgaande van hersenactiviteit een pijl op een computerscherm naar links of rechts te laten bewegen.

Een volgende stap is om met de hulp van BMI twee verschillende breinen met elkaar te linken (brain-brain interface, of kortweg BBI). In dit onderzoek proberen de wetenschappers het brein van een mens met dat van een cyborg-rat te verbinden.

Elektrodes

Het dier kreeg een aantal elektrodes in de hersenen geïmplanteerd en op zijn rug werd een draadloze micro-stimulator gebonden. Op deze manier kan de mens de bewegingen van de rat sturen.

Uit het onderzoek bleek dat met behulp van de signalen die van het menselijke brein kwamen, de cyborg-rat zich heel vlot door een complex doolhof kon navigeren. Het doolhof is driedimensionaal met allerlei trappen, tunnels en pilaren. De cyborg moest een bepaalde route afleggen binnen de vijf minuten. Daar slaagde het ook in. De wetenschappers zijn dan ook van mening dat hun onderzoek naar het versturen van multidimensionele informatie tussen twee breinen veelbelovend is.