Curiosity meet grote hoeveelheid methaan op Mars

25 juni 2019

11u11

Bron: bbc, the new york times 0 wetenschap & planeet De Marsrover Curiosity heeft een grote hoeveelheid methaan gemeten in de atmosfeer van Mars. “Opwindend hoge waarden”, zo klinkt het bij wetenschappers die verduidelijken dat “de methaanpiek” zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van leven op Mars. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gaat nu de data verder analyseren voor bevestiging.

De Marsrover Curiosity, die al sinds 2012 stalen uit de atmosfeer neemt, heeft nog nooit zo’n hoge concentratie methaan gemeten. De resultaten zijn verbazingwekkend: zo’n 21 ppb (parts per billion) of 21 deeltjes per miljard. Dat is drie keer zoveel als de waarden die in 2013 werden aangetroffen.

Onderzoekers proberen nu te achterhalen wat de oorsprong van het gevonden gas is. Het kan een geologische oorsprong hebben, waarbij methaan ontstaat door interacties tussen gesteenten en water. Maar het zou ook kunnen gaan om biologische processen, zoals op aarde. Methaan wordt hier onder meer geproduceerd bij afbraak van organische stoffen door bacteriën. In de omgeving van rundveehouderijen is een verhoogde concentratie van methaan aanwezig, doordat het gas gevormd wordt door de bacteriën in de magen van runderen bij het verteren van voedsel.

Data analyseren

Vooral een biologische oorsprong is interessant voor de Marswetenschappers. Het zou immers kunnen wijzen op de aanwezigheid van leven op de Rode Planeet, wellicht in de vorm van micro-organismen.

Methaan gaat maar enkele honderden jaren mee, omdat het door het zonlicht en bepaalde chemische reacties wordt afgebroken. Als er methaan wordt gevonden, moet dat dus relatief “jong” zijn, als het tenminste niet van geologische oorsprong is. Maar hoe oud deze vondst precies is, is nog niet bekend. “We weten momenteel niet of het oud is of jong”, zegt hoofdonderzoeker Paul Mahaffy van de NASA die “de data verder zal analyseren voor bevestiging”.

