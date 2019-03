Crew Dragon veilig op zee geland KVDS AW

08 maart 2019

09u53

Bron: Belga, The Verge 0 Wetenschap & Planeet De testvlucht van de Crew Dragon - de ruimtecapsule van Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX - zit erop. Het nieuwe Amerikaanse ruimteschip voor bemand transport is na een eerste en geslaagde testvlucht zoals gepland omstreeks 14.45 uur (Belgische tijd) in de Atlantische Oceaan geland, zo was rechtstreeks op NASA TV te volgen.

Het speciaal uitgeruste bergingsschip Go Searcher van SpaceX is in de buurt, net als een onderzoeksvliegtuig van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA dat voor livebeelden zorgde. Het laatste ruimteschip voor bemand transport dat Amerikanen in de Atlantische Oceaan zagen landen was de Apollo-9 op 13 maart 1969.



De landing was een laatste grote test voor de Crew Dragon, die vanaf juli astronauten de ruimte in moet brengen. Het toestel heeft met de succesvolle landing bewezen dat het kan terugkeren in onze atmosfeer, zonder dat de lading iets overkomt. Daarbij gebruikte het onder meer een systeem van parachutes.

Ripley

De capsule vertrok zaterdag vanop de Amerikaanse lanceerbasis Cape Canaveral in Florida voor zijn eerste vlucht naar het internationaal ruimtestation ISS. Aan boord was een lading gereedschap en voorraden. Er vloog ook een dummy mee - Ripley - genoemd naar de heldin uit de Alien-films. Zij volgde zo ‘Starman’ op, die vorig jaar aan een reis door de ruimte begon in de rode Tesla van Space-X-baas Elon Musk.

Zondag dokte de Crew Dragon op automatische piloot met succes aan het ISS. Zes dagen later is de terugvlucht dus van start gegaan. Als alles goed verloopt, zullen Bob Behnken en Doug Hurley in juli als allereerste astronauten met een Crew Dragon naar het ISS vliegen. Daarna zal de NASA beslissen of de capsule in dienst komt of niet.

Coming up: @SpaceX's #CrewDragon spacecraft prepares to return to Earth from @Space_Station.



Watch on NASA TV (all times ET): https://t.co/iYxq68EFJY

▪ March 7 12:15pm Hatch Closure

▪ March 8 2:00am Undocking

▪ March 8 7:30am Deorbit Burn & Splashdown pic.twitter.com/4rGGYm3EMQ NASA(@ NASA) link