Crew Dragon van SpaceX met succes gelanceerd. Nu brengt hij dummy ruimte in, deze zomer volgen echte astronauten KVDS

02 maart 2019

08u02 7 Wetenschap & Planeet Op de Amerikaanse lanceerbasis Cape Canaveral in Florida is de Crew Dragon gelanceerd, een ruimtecapsule van het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk. De operatie is succesvol verlopen en de stuwraketten zijn intussen teruggekeerd naar de aarde. De capsule vliegt nu zelfstandig in de ruimte. Als alles goed gaat, moet SpaceX in juli voor de allereerste keer astronauten naar het internationaal ruimtestation ISS brengen. Het zou voor het eerst zijn dat een commercieel bedrijf zoiets doet. Vandaag is alleen een dummy aan boord: Ripley, naar de heldin uit de bekende Alien-films.

De ruimtecapsule werd om 8.49 uur Belgische tijd gelanceerd, dat is 2.49 uur plaatselijke tijd. Vannacht meldde SpaceX dat alle systemen paraat waren en ook het weer goed zat. De Crew Dragon en de Falcon 9-raket - waarop die bevestigd is - vertrokken vanop het historische Launch Complex 39A, waar in de jaren 60 en 70 ook de legendarische Apollovluchten van ruimtevaartorganisatie NASA naar de maan vertrokken.

Testvlucht

De testvlucht zal in totaal 6 dagen duren. Morgen komt de capsule met Ripley aan boord aan bij het ISS, waar ze volautomatisch zal aankoppelen. Als de drie bewoners van het ruimtestation de 200 kilogram materiaal en voorraden aan boord uitgeladen hebben en de spullen die ze niet meer nodig hebben ingeladen, zal de Crew Dragon op 8 maart terugkeren naar de aarde.





Tijdens de vlucht zullen de NASA en SpaceX gegevens verzamelen. Ripley – die het strakke witte ruimtepak van SpaceX draagt dat ook toekomstige astronauten aan zullen hebben – is uitgerust met sensoren, die de impact van de reis op de dummy moeten meten. Dat zullen immers ook krachten zijn die de astronauten zullen ondervinden. Indien nodig zullen na de vlucht nog aanpassingen aan het toestel of de stuwraketten gebeuren. Als alles goed gaat, gaan dan in juli de allereerste echte astronauten aan boord van een toestel van SpaceX.





Dat zal overigens een historisch moment zijn. Het is intussen 8 jaar geleden dat er nog astronauten naar de ruimte vertrokken vanop Amerikaans bodem. Ze moeten nu nog ‘meeliften’ met Russische toestellen.