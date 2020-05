Coronavirus zorgt voor instorting fossiele brandstoffen en grote winst voor hernieuwbare energiebronnen BPZ

03 mei 2020

17u58

Bron: The Independent, The Guardian 0 Wetenschap & Planeet Volgens het Internationale Energieagentschap (IEA) is de wereldwijde vraag naar energie het laagst in 70 jaar ten gevolge van de coronacrisis. Vooral fossiele brandstoffen kennen een historische daling, terwijl hernieuwbare energiebronnen het net beter doen, aldus het rapport van het IEA.

Ten gevolge van het coronavirus is de vraag naar energie sterk gedaald. Het Internationale Energieagentschap (IEA) spreekt zelfs van de grootste schok sinds de Tweede Wereldoorlog. De daling in vraag naar fossiele brandstoffen is volgens datzelfde rapport zelfs zeven keer zo groot als tijdens de globale financiële crisis. De impact is vooral te voelen bij het verbruik van olie, gas en kolen. Hierdoor gingen de prijzen van olie zelfs voor het eerst onder nul in de VS. Het virus legde een groot deel van de wereldeconomie stil en er wordt ook nog nauwelijks gereisd. Dit leidde tot de een ineenstorting van de energievraag. Hernieuwbare elektriciteit zal naar verwachting de enige energiebron zijn die bestand is tegen de enorme daling als gevolg van de pandemie

De cijfers die het IEA naar buiten bracht zijn duidelijk. De pandemie leidt de grootste daling in vraag naar olie in 25 jaar. De vraag naar gas zal na een groei van 10 jaar naar verwachting met 5% dalen. De vraag naar kolen zal vermoedelijk met 8% dalen ten opzichte van 2019, de grootste daling sinds het einde van de tweede wereldoorlog.

Fatih Birol, uitvoerend directeur van het IEA, schrijft dat de dalende vraag naar brandstoffen onthutsend is: “Alleen de hernieuwbare energiebronnen houden stand tijdens de ongeziene daling van het elektriciteitsverbruik.” De gestage toename van hernieuwbare energie in combinatie met de ineenstorting van de vraag naar fossiele brandstoffen zorgt ervoor dat de schone energie dit jaar een cruciale rol zal spelen in het wereldwijde energiesysteem.

Volgens Birol zal de crisis kunnen leiden tot een sterke interesse in hernieuwbare energie. Hij denkt dat bedrijven die nu fossiele brandstoffen gebruiken aangemoedigd worden om over te stappen op het duurzamere alternatief. Hij verwacht dat hernieuwbare energie dit jaar met 5% zal groeien en zo bijna 30% van de wereldwijde vraag naar energie zal beslaan.

Waarom lijkt net hernieuwbare energie als enige bestand te zijn tegen het virus? Het IEA schuift hiervoor verschillende antwoorden naar voren. Volgens het agentschap hangt dat vooral af van de lage productiekosten, prioritaire toegang tot de netwerken en de nieuwe wind- en zonne-energieprojecten die net nu voltooid zijn.

Birol nuanceert de cijfers toch ook en zegt dat de stijging afhangt van hoe de coronacrisis verder evolueert: “De impact van de crisis op de vraag naar energie is sterk afhankelijk van de duur en de strengheid van de maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken.”