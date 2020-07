Coronavaccin Johnson & Johnson blijkt apen al na één dosis te beschermen KVDS

30 juli 2020

12u37

Bron: Reuters 58 Wetenschap & Planeet Farmabedrijf Johnson & Johnson is in de Verenigde Staten gestart met het testen van een experimenteel coronavaccin op mensen. Het vaccin werd eerder op apen uitgeprobeerd en bleek al na één dosis een sterke bescherming te bieden. De resultaten van dat laatste onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Nadat ze blootgesteld waren aan het virus, bleken alle zes de apen die het vaccin kregen helemaal beschermd te zijn tegen de longziekte. Vijf van de zes bleken ook beschermd te zijn tegen de infectie toen de aanwezigheid van het virus gecontroleerd werd met een uitstrijkje in de neus.

Vertrouwen

“Dat geeft ons vertrouwen dat we het vaccin kunnen testen op mensen, om te zien of het ons ook bescherming biedt”, aldus dokter Paul Stoffels, de chief scientific officer bij J&J die de leiding heeft over het team dat een mogelijk coronavaccin ontwikkelt, aan persbureau Reuters.



Eerdere testen met dit type vaccin voor andere ziekten zouden volgens Stoffels aangetoond hebben dat een tweede inspuiting de bescherming aanzienlijk verbeterde. Maar in een pandemie zoals we die nu kennen, heeft een vaccin waarvan maar één inspuiting nodig is een groot voordeel.

J&J wil de vraag of één of twee dosissen best zijn, meenemen in zijn fase 2-studie. Die zal bijna gelijktijdig lopen met de fase 1-studie, waarin wordt nagegaan wat de mogelijke bijwerkingen zijn, wat de veiligheid is van het vaccin en ook wat de immuunresponses zijn die het vaccin zal opwekken. De fase 1-studie ging donderdag van start in de VS. Afhankelijk van de resultaten zal er een grootschalige fase 3-studie volgen, die de eigenlijk werking van het vaccin nagaat. Dat zou voor de tweede helft van september zijn.

Het vaccin van J&J maakt gebruik van een verkoudheidsvirus om eiwitten van het coronavirus in menselijke cellen te brengen. Dat lokt een immuunreactie uit bij het lichaam.

Apen

In de studie met de apen werden zeven verschillende potentiële vaccins getest op 32 dieren. De resultaten werden daarop vergeleken met die van 20 dieren in een controlegroep, die een placebo kregen toegediend. Zes weken later werden alle dieren blootgesteld aan het coronavirus.

Alle 20 dieren in de controlegroep bleken een grote hoeveelheid van het virus te hebben in hun neus en longen. Bij het best presterende vaccin – waarmee nu tests op mensen uitgevoerd zullen worden – had geen enkel dier het virus in de longen en maar één een kleine hoeveelheid in de neus.

Tests in een lab toonden aan dat ze allemaal antilichamen hadden ontwikkeld die het virus konden neutraliseren en dat al na één inspuiting. “Deze studie toont aan dat zelfs één inspuiting met het Ad26-vaccin een respons kan uitlokken van antilichamen die het virus neutraliseren en de apen op een diepgaande manier beschermen tegen Covid-19”, aldus dokter Dan Barouch van het Beth Israel Deaconness academisch ziekenhuis in Boston, die aan het onderzoek meewerkte.

De klinische studie zal niet alleen in de Verenigde Staten uitgevoerd worden, maar ook in België. Ook bij ons is die studie deze week van start gegaan, maar ze kampt met een tekort aan testpersonen.

Lees ook: Farmareus Johnson & Johnson start volgende maand al met het testen van coronavaccin op mensen, ook in België