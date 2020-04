Concentratie broeikasgassen in atmosfeer stijgt weer Belga

03 april 2020

De concentratie aan broeikasgassen die schadelijk zijn voor het klimaat, is in de eerste twee maanden van het jaar gestegen, zo heeft de Meteorologische Organisatie van de VN (WMO) vrijdag over data van waarnemingsstations in Hawaii en Tasmanië bericht.

In Mauna Loa op Hawaii is in februari een gemiddelde concentratie van 414,11 ppm (parts per million) gemeten tegenover 411,5 in februari 2019. In Cape Grim op Tasmanië bedroeg de gemiddelde waarde in februari 408,3 ppm tegenover 405,66 het jaar daarvoor.

Een toegenomen hoeveelheid CO2 in de atmosfeer zwengelt de opwarming van onze planeet aan.

Coronacrisis van weinig tel

Wetenschappers houden nauwelijks rekening met een positief effect vanwege de massale economische gevolgen van de coronapandemie.

“De ervaring leert dat de uitstoot van broeikasgassen bij conjunctuurdalingen wel zakt, maar bij het aantrekken van de economie weer scherp stijgt”, stelt secretaris-generaal Petteri Taalas van de WMO.

Taalas bezwoer landen bij de herneming na de crisis bijzonder goed te letten op klimaatvriendelijke energie. De gevolgen van de coronacrisis zijn bijzonder erg, maar ook in de tijd begrensd.

“Wanneer wij niet de broeikasgassen reduceren en de klimaatverandering aanpakken heeft dat over de eeuw heen gevolgen voor de economie, de levensomstandigheden en de ecossystemen ter land en te water”, aldus het hoofd van de WMO.