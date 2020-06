Cirkel van diepe schachten ontdekt bij Stonehenge: “Grootste prehistorische structuur ooit gevonden in Verenigd Koninkrijk” KVDS

22 juni 2020

11u02

Bron: ANP, The Guardian 0 Wetenschap & Planeet Archeologen hebben een brede cirkel van diepe schachten ontdekt rond een oude nederzetting in de buurt van Stonehenge. Volgens de onderzoekers gaat het om “de grootste prehistorische structuur die ooit gevonden werd in het Verenigd Koninkrijk” en opent de ontdekking wellicht een pad naar nieuwe inzichten rond de oorsprong en de betekenis van het mysterieuze, prehistorische monument in Engeland.

De stenen cirkel in Stonehenge, waarvan de betekenis ondanks decennia van onderzoek nog onbekend blijft voor wetenschappers, is een van de beroemdste bezienswaardigheden van Groot-Brittannië. Het is een trekpleister voor toeristen en mensen die op zoek zijn naar spirituele verbindingen met de natuur.

De nieuwe ontdekking, beschreven als "verbazingwekkend" en “een technisch meesterwerk” door het team van archeologen van meerdere universiteiten dat aan het project deelnam, toont een gigantische schachtengordel met een diameter van 2 kilometer rond de nederzetting Durrington Walls. Elke schacht heeft een diameter van 10 meter en een diepte van meer dan 5 meter. In totaal zijn er 20 schachten gevonden, maar ze zouden er volgens de onderzoekers meer dan 30 kunnen zijn.

De archeologische vindplaats ligt ongeveer 3 kilometer ten noordoosten van Stonehenge op Salisbury Plain, en er zijn aanwijzingen dat de schachten dateren uit dezelfde periode, zo'n 4500 jaar geleden.

Volgens de onderzoekers zou de complexiteit van de constructie het eerste bewijs zijn dat de vroegste inwoners van het Verenigd Koninkrijk - voornamelijk landbouwers - een manier gevonden hadden om te tellen.

