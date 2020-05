Chinezen naar top Mount Everest om te checken hoe hoog hij nu eigenlijk écht is ADN

27 mei 2020

16u17

Bron: ANP, Belga 0 Wetenschap & Planeet China heeft voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer een team naar de top van de Mount Everest gestuurd. Daar meten ze de precieze hoogte van de hoogste berg ter wereld met satelliettechnologie.

De onderzoekers plaatsten hun apparatuur op de berg onder een strakblauwe lucht. Op beelden in Chinese staatsmedia is ook te zien hoe teamleden champagne dronken om hun prestatie te vieren.

Discussie

De hoogte van de beroemde berg bij de grens tussen China en Nepal is onderwerp van discussie. Chinese onderzoekers stelden in 2005 vast dat de top van de berg zich op ruim 8.844 meter bevindt, exclusief sneeuw en ijs. De Everest is volgens Nepalese cijfers zo'n 4 meter hoger, zij hielden wel rekening met de sneeuw en het ijs op de top.



Wetenschappers vragen zich ook af of de seismische activiteit in de regio, en dan vooral de zware aardbeving van 2015 in Nepal, een invloed heeft gehad op de hoogte van “het dak van de wereld”.

Apparatuur

Chinese staatsmedia omschrijven de huidige expeditie als een gelegenheid om de hoogte zeer nauwkeurig te meten met geavanceerde apparatuur. Volgens Nieuw China gebeuren de metingen met behulp van het satellietnavigatienetwerk Beidou, een Chinese tegenhanger van het Amerikaanse gps en het Europese Galileo, en middels het gebruik van 3D. Ook alle kaartapparatuur is van Chinese makelij.

De expeditie ging op 30 april van start en liep als gevolg van het slechte weer tot tweemaal toe vertraging op. Wanneer de resultaten zullen verschijnen is voorlopig niet bekend, maar China en Nepal spraken vorig jaar wel al af dat ze een gezamenlijke aankondiging zullen doen.

Populair

De Everest is een populaire bestemming voor bergbeklimmers. Het was er vorig jaar ongekend druk. Dat betekende dat klimmers onderweg naar de top soms uren in de rij moesten staan. Er vielen elf doden. De autoriteiten besloten afgelopen maart het klimseizoen op te schorten door de coronacrisis.