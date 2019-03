Chinese wetenschappers klonen voor het eerst een politiehond ttr

Bron: The Global Times, China Daily 1 Wetenschap & Planeet Wetenschappers van de Yunnan Agricultural University in Peking hebben in opdracht van de Chinese regering voor het eerst een politiehond gekloond. Kunxun, een drie maanden oude Kunming Wolfshond, werd gekloond uit een 7-jarig teefje met de naam Huahuangma.

Kunxun is kerngezond en genetisch honderd procent identiek aan Huahuangma. Die laatstgenoemde is volgens de Chinese politie “de Sherlock Holmes van alle speurhonden”. Wetenschappers hadden genoeg aan één enkele cel van Huahuangma. “In dit geval een huidcel”, verduidelijkt Zhao Jianping, een van de Chinese onderzoekers, aan ‘The Global Times’.



“De kern van die cel wordt ingeplant bij de eicel van een donorhond. De huidcel en de eicel smelten door een elektrische impuls samen tot een embryo. Dat embryo wordt daarna ingeplant bij een draagmoeder. En na een normale draagtijd, bij honden zo’n zestig dagen, wordt de kloon geboren.”

Training

China wil vaker goede speurhonden klonen, zodat er een groep honden met een genetische voorsprong ontstaat. Zo hopen de autoriteiten dat de training van politiehonden minder tijd in beslag zal nemen. “Een opleiding duurt ongeveer vijf jaar en kost gemiddeld 500.000 yuan (omgerekend zo’n 65.756 euro) in China”, zegt Jianping. “Dat is veel geld en er is geen garantie dat zo’n hond de opleiding succesvol afrondt”, klinkt het. Hoeveel het klonen van een hond precies kost, vertelt Jianping echter niet.

Een hond klonen is op zich niets nieuw. Hwang Woo-suk, een stamcelonderzoeker aan de Universiteit van Seoul, kloonde in 2005 als eerste ter wereld een hond. Sindsdien werden in Zuid-Korea en ook in de VS regelmatig viervoeters gekloond.

In Europa mogen dieren voor onderzoeksdoeleinden gekloond worden. Het mag ook om bedreigde dieren te redden of om de continuïteit van wetenschappelijk onderzoek te garanderen.

