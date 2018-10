Chinese miljoenenstad wil kunstmaan ruimte in schieten om ’s nachts straten te verlichten KVDS

De Chinese miljoenenstad Chengdu heeft plannen om een kunstmatige maan in een baan om de aarde te brengen. Dat melden Chinese nieuwsmedia. De kunstmaan zou acht keer sterker schijnen dan onze natuurlijke maan en 's nachts een oppervlakte kunnen verlichten met een diameter van 10 tot 80 kilometer.

Het project is niet het eerste in zijn soort. In de jaren 90 experimenteerden de Russen al met iets soortgelijks. Het Znamya-project bestond toen uit een reeks spiegels die het licht van de zon naar de aarde moest weerkaatsen. Een eerste experiment in oktober 1992 was succesvol. De spiegel met een doorsnede van 20 meter produceerde een lichtstraal met een diameter van 5 kilometer, die van het zuidwesten van Frankrijk naar het westen van Rusland gleed. Ze had dezelfde sterkte als het licht van de maan. Na enkele uren brandde de spiegel op in onze atmosfeer. Een tweede – groter – experiment in februari 1999 mislukte echter en daarop borgen de Russen de plannen op.

Ambitieuzer

Chengdu wil nu een nieuwe poging wagen en die is nog een flink stuk ambitieuzer. Over 2 jaar zou er een kunstmatige maan in de ruimte moeten rondcirkelen die ’s nachts de straten van de stad zou belichten met een intensiteit van 8 keer die van onze natuurlijke maan. Dat zou zelfs sterk genoeg zijn “om de straatverlichting in de stad helemaal te vervangen”.





De satelliet zou een oppervlakte met een diameter van 10 tot 80 kilometer kunnen verlichten en de straal zou gericht kunnen worden met een precisie van een paar tiental meter, zo klinkt het bij Wu Chunfeng, de voorzitter van het Chengdu Aerospace Science and Technology Microelectronics System Resaerch Institute. De tests zouden enkele jaren geleden begonnen zijn en intussen zouden de technologie en het ontwerp op punt staan. Maar details erover zijn evenwel nog niet vrijgegeven.

De kunstmaan zou een uitzonderlijk reflecterende coating hebben, die het licht van de zon met richtbare zonnepaneelachtige vleugels naar de aarde moet sturen. Primaire focus zal Chengdu zelf zijn, dat 14 vierkante kilometer groot is. Op andere plaatsen op de aarde zou de Chinese kunstmaan te zien zijn als een heldere ster in de hemel.

Biologische klok

Niet iedereen is echter even enthousiast over het project. Sommigen vrezen dat de lichtstraal de biologische klok van mens en dier in de war kan brengen. Volgens Kang Weimin van het Institute of Optics of the Harbin Institute of Technology is dat echter onterecht. Het licht zou meer weg hebben van het licht dat je ziet bij schemering en het zou nooit de nacht in dag veranderen.