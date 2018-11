Chinese 'babymaker' verschijnt voor het eerst in het openbaar na wereldwijde verontwaardiging: “Trots op mijn werk” ADN

28 november 2018

11u12

Bron: ANP 1 Wetenschap & Planeet Na de wereldwijde harde kritiek heeft de Chinese wetenschapper He Jiankui zijn werk verdedigd dat naar verluidt heeft geleid tot de geboorte van de eerste genetisch gemodificeerde baby's ter wereld. Hij zei trots te zijn op zijn werk. Ook benadrukte hij dat de wetenschap meer moet doen om mensen met ziekten te helpen. Dat zei Jiankui vandaag op een genoomonderzoekscongres in Hong Kong, waar hij vragen van internationale experts beantwoordde.

Het was de eerste keer dat de onderzoeker in het openbaar verscheen sinds een video van hem maandag op YouTube werd gepubliceerd, wat leidde tot wereldwijde verontwaardiging onder wetenschappers en ethici. Daarin had hij de geboorte van de baby's Lulu en Nana aangekondigd. De ingrepen op embryo's met de nog jonge crispr-cas-technologie bedoeld om de kinderen resistent te maken tegen hiv. Tot nu toe is er geen onafhankelijke bevestiging van zijn bewering.

In Hong Kong herhaalde hij dat hij verschillende kinderloze paren van gezonde moeders en hiv-geïnfecteerde vaders had verzocht om deel te nemen aan het experiment. Uiteindelijk kreeg een van de koppels een tweeling. “Ik ben echt trots op dit specifieke geval”, sprak hij. Na de geboorte van de kinderen kreeg hij een bericht van de vader die beloofde hard te werken, geld te verdienen en altijd voor zijn twee dochters en zijn vrouw te zorgen. Ook zei hij dat er nog iemand zwanger is in het kader van zijn onderzoek.

