Chinees ruimteschip landt succesvol terug op aarde

08 mei 2020

Het nieuwe Chinese ruimteschip dat begin deze week onbemand gelanceerd werd, "is met succes terug geland" op aarde na een proefmissie. Dat meldt het Chinese agentschap dat verantwoordelijk is voor bemande vluchten. Na deze geslaagde missie kan China starten met de bouw van een groot ruimtestation. De bouw zou dit jaar moeten starten en in 2022 klaar zijn.

De terugkeermodule van het ruimteschip landde om 13.49 uur lokale tijd in een voorafbepaalde landingszone in het noorden van het land. Het belangrijkste doel van het nieuwe ruimteschip is om astronauten naar het toekomstige ruimtestation te brengen en bemande vluchten naar de maan mogelijk te maken.

Hemelpaleis

Het ruimteschip werd dinsdag gelanceerd met de Lange Mars 5B-raket, de krachtigste die China ooit heeft gebruikt. De raket zal het mogelijk maken om de elementen te versturen van het toekomstige ruimtestation, ‘Tiangong’ of Hemelpaleis. Dinsdag werd ook een vrachtlading naar de ruimte gestuurd. Die had afgelopen woensdag terug op aarde moeten landen, maar die terugkeer mislukte.

China investeert miljarden euro’s in zijn ruimtevaartprogramma. Het plaatst regelmatig satellieten in een baan om de aarde, voor zichzelf maar ook voor andere landen. Begin 2019 was China het eerste land dat een sonde kon laten landen op de verborgen zijde van de maan. In 2020 zou het een sonde naar Mars lanceren.