China wil in juli missie naar Mars lanceren JOBR

25 mei 2020

11u34

Bron: ANP 0 Wetenschap & Planeet China wil in juli een missie naar Mars lanceren. Een vanop afstand bestuurbare robot moet het oppervlak van de rode planeet gaan verkennen, laat het bedrijf dat het project uitvoert weten. De Marsmissie is een van de vele projecten van China’s peperdure ruimteprogramma.

De missie naar Mars stond al een tijd op de agenda van de Chinese regering. De China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) heeft nu laten weten dat de missie binnen enkele maanden kan vertrekken. “Het grote project loopt volgens plan en we mikken op een lancering in juli”, liet CASC zondag weten.

55 miljoen kilometer

De missie kreeg de naam Tianwen, wat letterlijk vertaald “vragen aan de hemel” betekent. Het project houdt in dat er een satelliet in een baan rond Mars gaat vliegen en dat een robot het landoppervlak van de planeet gaat verkennen en de bodem gaat analyseren. Het kost naar verwachting maanden om Mars te bereiken. De afstand van de aarde naar Mars bedraagt dan ook ruwweg 55 miljoen kilometer.

China voerde eerder al een soortgelijke maanmissie uit. In januari 2019 lieten de Chinezen als eersten een klein landvoertuig de duistere zijde van het maanoppervlak verkennen. De Verenigde Staten hebben intussen al vier verkenningsvoertuigen naar Mars gestuurd. De bedoeling is dat deze zomer een vijfde vertrekt, die ongeveer in februari volgend jaar moet aankomen. De Verenigde Arabische Emiraten willen hun eerste Arabische Marsmissie lanceren vanuit Japan op 15 juli.

Ruimtestation

Andere doelen van China zijn onder meer om Chinese astronauten op de maan te zetten en in 2022 een eigen ruimtestation te hebben. Het land wil zo op hetzelfde technologische niveau komen als de Verenigde Staten en haar status als wereldmacht onderstrepen.

