China wil dit jaar nog terugkeermissie naar de maan lanceren

21 september 2020

14u39

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet China wil nog dit jaar zijn volgende missie naar de maan lanceren, zo heeft het officiële persbureau Xinhua gemeld op gezag van Yu Dengyun, plaatsvervangend hoofdontwerper van het Chinese Maanprogramma. De voorbereidingen verlopen vlekkeloos, voegde hij eraan toe.

Het onbemande ruimteschip Chang'e 5 moet op de natuurlijke satelliet van de aarde landen, op het oppervlak stalen verzamelen en die naar onze planeet brengen.

Dit laatste zal een nieuwe doorbraak in de Chinese lucht- en ruimtevaartgeschiedenis inhouden, zo klonk het. Vorig jaar nog heeft Peking de Chang'e 4 naar de maan gelanceerd, om het allereerste door mensenhanden gebouwde ruimtetuig te worden om te landen op de achterzijde van de maan, alias "The Dark Side of the Moon".

In juli heeft de Aziatische grootmacht een robotjeep naar Mars gelanceerd.