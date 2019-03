China werkt aan gigantisch zonne-energiepark in ruimte om aarde van groene stroom te voorzien KVDS

06 maart 2019

22u25

Bron: Science and Technology Daily, CNN 0 Wetenschap & Planeet China zegt dat het bezig is met het ontwikkelen van een gigantisch zonne-energiepark in de ruimte. Dat zou op termijn groene stroom naar de aarde moeten sturen. Volgens specialisten zullen de Chinezen wel enkele grote technische uitdagingen moeten overwinnen.

Zonne-energie uit de ruimte is volgens de National Space Society (NSS) – een Amerikaanse non-profit die de ontwikkeling van de ruimtevaart ondersteunt – de allergrootste potentiële energiebron die de mensheid ter beschikking heeft.

Efficiënter

Een zonne-energiepark in de ruimte zou veel efficiënter zijn dan een soortgelijk park op aarde. Het zou 99 procent van de tijd zonne-energie krijgen en alleen niet werken als zich een eclips voordoet. De zonnestralen zouden ook niet verzwakt worden doordat ze niet door de atmosfeer van de aarde moeten passeren. Dat zou een zonnepark in de ruimte tot 6 keer efficiënter maken.





Hoe het praktisch in zijn werk gaat? Alle componenten zouden om te beginnen in de ruimte gebracht moeten worden, waar ze in elkaar zouden worden gezet. Dat zou wel eens een stevig werkje kunnen worden, want het energiepark zou gigantisch moeten zijn: experts schatten dat er 2 vierkante kilometer zonnepanelen nodig is voor 1 gigawatt energie (met 1 gigawatt kan je 1 miljoen huishoudens van stroom voorzien).

Het energiepark zou dan in een geostationaire of vaste baan boven een ontvangststation op de aarde gebracht moeten worden. Vanaf dan zou energie doorgestuurd kunnen worden, die dan op aarde omgezet kan worden in elektriciteit, die via het stroomnet verspreid kan worden.

Uitdagingen

De basistechnologie daarvoor bestaat al sinds de jaren 60, maar kampt nog met enkele uitdagingen. Zo moet er een lanceringssysteem ontwikkeld worden - om de onderdelen in de ruimte te brengen - dat niet duur én wel milieuvriendelijk is, moet er voldoende geld gevonden worden om de bouw en de operationele kosten van het energiepark te financieren en moet er een veilige manier gevonden worden om de energie naar de aarde te brengen.

Financieel zou China er alvast kunnen komen. Peking kondigde immers aan tegen 2020 367 miljard te willen investeren in het genereren van hernieuwbare energie.

Risico’s

Het vinden van een veilige manier om de energie naar de aarde te sturen is een ander paar mouwen. Zo zou er een beroep gedaan kunnen worden op microgolven of lasers. Volgens Pang Zhihao van de China Academy of Space Technology moeten in eerste instantie echter de mogelijke risico’s daarvan voor mens, dier en plant onderzocht worden, zo klinkt het bij nieuwszender CNN. (lees hieronder verder)

En hoewel een oneindige bron van hernieuwbare energie een heilige graal is voor het aanpakken van de klimaatverandering, vrezen sommigen dat de lasers van een zonne-energiepark in de verkeerde handen wel eens dodelijke militaire wapens zouden kunnen worden. “Een laser zou een stad met de grond gelijk kunnen maken in minuten of uren”, aldus Peter Schubert van het Richard G. Lugar Center for Renewable Energy aan de Indiana University-Purdue University Indianapolis.

Lasers

Hij wijst erop dat een satelliet in een geostationaire baan een derde van het aardeoppervlak kan zien, wat een belangrijk tactisch voordeel is. “Geen enkele grote natie zou een andere natie toelaten om zoiets te bouwen. Trouwens, elk systeem kan gehackt worden. Zulke lasers zijn enorme risico’s.”

China laat zich vooralsnog niet van de wijs brengen. De China Aerospace Science and Technology Corporation – de belangrijkste opdrachtgever van het Chinese ruimteprogramma – wil tegen 2050 een volwaardig zonne-energiepark in de ruimte hebben, dat klaar is voor commercieel gebruik. Het ontvangststation zou in Xian gebouwd worden, een belangrijke stad in het centrum van China die verder vooral bekend is van het terracottaleger.