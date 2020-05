China lanceert succesvol nieuwe Lange Mars-5B draagraket Nieuwe krachtige raket moet helpen bij bouw van Chinees ruimtestation JOBR

05 mei 2020

14u02

Bron: DPA, AFP, Belga 1 Wetenschap & Planeet China heeft dinsdag voor het eerst zijn nieuwe krachtige draagraket Lange Mars-5B gelanceerd. Dat hebben Chinese staatsmedia gemeld. De lancering zou succesvol verlopen zijn.

De vernieuwde versie van de Lange Mars-5 vertrok rond 18 uur Peking-tijd probleemloos van op de lanceerbasis Wenhang, in het zuiden van het land. De grote witte draagraket voerde een prototype van een nieuw bemande ruimtecapsule en een terugkeervrachtruimteschip mee om die in de ruimte te testen.

Mislukkingen

De capsule, waarin omwille van de test niemand had plaatsgenomen, maakte zich samen met de cargo 488 seconden na de start los, om in de vooropgestelde baan te komen. Dat meldde het officiële persbureau Xinua. De start was eigenlijk voor april gepland, maar liep wegens technische problemen uitstel op. De Lange Mars-5 vloog, na twee mislukkingen door problemen met de aandrijving, in december voor het eerst succesvol. Het is een van de krachtigste draagraketten ter wereld.

Ruimtestation

Volgens Xinhua leidt de geslaagde lancering van het model 5B de ‘derde stap’ in van het bemande Chinese ruimtevaartprogramma, met name de bouw van een echt ruimtestation. De Lange Mars-5B zal voornamelijk dienen voor het lanceren van de modules van dat station.