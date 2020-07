China lanceert eerste onafhankelijke missie naar Mars en gaat zoeken naar tekenen van leven KVDS

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet China heeft donderdagnamiddag lokale tijd haar eerste onafhankelijke Marsmissie gelanceerd, die de naam Tianwen-1 of ‘Vragen aan de hemel’ draagt.

De lancering gebeurde om 12.41 uur lokale tijd (6.41 uur Belgische tijd) op de lanceersite Wenchang in de zuidelijke provincie Hainan, volgens Xinhua News Agency.

Tianwen-1 wil de omgeving van Mars verkennen en zoeken naar tekenen van leven. Het ruimtevaartuig zal er zo'n zeven maanden over doen om de rode planeet te bereiken, en eens daar zal het nog twee à drie maanden rond Mars draaien alvorens een poging te doen om te landen.



Vanop de Japanse ruimtehaven Tanegashima is maandag (lokale tijd) ook de eerste Arabische sonde naar Mars gelanceerd. Het is de bedoeling dat al-Amal (‘Hoop’) in februari in een baan rond Mars komt, als eerste Arabische missie naar een andere planeet. De Verenigde Staten lanceren volgende week een ruimtetuig naar Mars.

