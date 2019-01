China kloont vijf aapjes voor medisch onderzoek in "monsterlijk" experiment Simone van Zwienen

25 januari 2019

13u14

Bron: AD.nl 0 Wetenschap & Planeet Het Instituut van Neurowetenschappen in Shanghai heeft een genetisch gemodificeerde makaak vijf keer gekloond. De vijf diertjes hebben bewust een genetisch circadianeritmestoornis (CRSD), een verzameling slaapstoornissen waarbij de timing van de slaap is verstoord.

Volgens de wetenschappers kan het klonen van de aapjes helpen bij onderzoek naar psychische problemen bij mensen. CRSD is gerelateerd aan ziektes als depressie en de ziekte van Alzheimer. Voordien is alleen vergelijkbaar onderzoek naar vliegen en muizen gedaan. De anatomie van een makaak lijkt echter veel meer op die van de mens. Daarom rekenen de onderzoekers op nieuwe inzichten.

Wetenschappers kloonden in het verleden al verschillende apen uit een niet-embryonale cel, maar het is de eerste keer dat er meerdere apen gekloond worden met een genetische afwijking. Het onderzoeksteam gebruikte daarbij dezelfde techniek als bij het wereldberoemde gekloonde schaap Dolly, dat in 1996 in Schotland werd geboren.



De Chinese onderzoekers zijn laaiend enthousiast over het resultaat, maar niet iedereen deelt dat enthousiasme. Dierenrechtenactivisten zijn woedend en noemen het experiment “monsterlijk”.

Embryo’s

Onlangs werd er een Chinese wetenschapper ontslagen door zijn universiteit omdat hij de embryo’s van een tweeling bewerkte om de kinderen resistent te maken tegen hiv. Dat leidde internationaal tot grote ophef en ook de Chinese autoriteiten veroordeelden zijn werk. De wetenschapper zou met de modificatie de Chinese wet hebben overtreden en in strijd met de wetenschappelijke ethiek hebben gehandeld.

In Europa en de VS is dit soort van genetische modificaties verboden. China verbiedt zelf ook het klonen van mensen, maar niet de genetische manipulatie op zich.

In beeld

Vandaag doken een hele stapel schattige foto’s op van de vijf aapjes: