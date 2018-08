China hield opzettelijk informatie achter over het dodelijk griepvirus H7N9 Annick Wellens

30 augustus 2018

12u49 4 Wetenschap & Planeet Voor meer dan een jaar heeft de Chinese regering monsters van het snel evoluerende, nieuwe H7N9-virus achtergehouden. Dat schrijft de New York Times. Het Aziatische griepvirus slaat voornamelijk toe bij pluimvee, maar ook bij mensen. monsters zijn nodig om de nodige vaccins en behandelingen te ontwikkelen.

China wisselt geen informatie uit met Amerikaanse experts en dat kan het controleren van het nieuwe influenza-virus belemmeren. Normaal gebeurt de uitwisseling van medische informatie onder het toeziend oog van de Wereldgezondheidsorganisatie, maar dat lijkt nu te zijn misgelopen.

Amerikaanse onderzoekers gespecialiseerd in besmettelijke ziektes, aan de Harvard Medical hekelen het gebrek aan transparantie en waarschuwen voor een nieuwe pandemie die door gebrek aan samenwerking misschien niet verhinderd kan worden. Vogels vliegen immers naar waar ze willen en kunnen op die manier het virus makkelijk wereldwijd verspreiden. Voorlopig zijn zowel Amerika als Europa daar niet op voorbereid.

Dodelijk virus

Sinds het H7N9 virus, een variant van het vogelgriepvirus, in 2013 in China wortel heeft geschoten, verspreidde het zich eerst over pluimveebedrijven en besmette het vervolgens mensen. Zo doodde het al veertig procent van de besmette personen. “Het virus verspreidt zich snel over het continent”, zegt een Amerikaanse expert. “Er is momenteel niets om het tegen te houden of het te vertragen. Elke minuut telt dus.” Een voordeel is dat het virus voorlopig nog niet overdraagbaar is van mens op mens, maar dat kan snel keren volgens wetenschappers. Griepvirussen kunnen immers erg gemakkelijk muteren.