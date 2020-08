China gaat coronavaccin uit insectencellen testen op mensen KVDS

22 augustus 2020

17u28

Bron: Belga 10 Wetenschap & Planeet China heeft ingestemd met het op mensen testen van een coronavaccin dat is ontwikkeld met behulp van insectencellen. Dat hebben de autoriteiten in de stad Chengdu zaterdag bekendgemaakt.

Het benutten van cellen van insecten voor de aanmaak van de specifieke eiwitten voor het vaccin - het eerste van dit type in China - zou kunnen helpen bij de grootschalige productie van de entstof.

Bijsluiter

Het vaccin is gemaakt door wetenschappers van de Sichuan University in Chengdu en goedgekeurd door de verantwoordelijke medische autoriteiten voor gebruik in de beslissende klinische testfase. Volgens de bijsluiter was het middel bij apen effectief tegen SARS-CoV-2-infecties en zijn er geen onmiskenbare bijwerkingen geconstateerd.





In China, waar het nieuwe coronavirus eind vorig jaar de kop opstak, wordt naarstig gewerkt aan nog zeker acht andere potentiële vaccins, die al in de verschillende fases van het testen op mensen zitten. Met de eiwitmethode via cellen van een insect, bijvoorbeeld een nachtvlindersoort, wordt onder meer ook geëxperimenteerd in het Nederlandse Wageningen.

