China bouwt aan duikboot die ons glimp moet geven van diepste punt oceaan Koen Van De Sype

23 januari 2018

16u42

Wetenschap & Planeet 11.000 meter onder de zeespiegel: daar ligt de diepste plek ter wereld. Chinese wetenschappers bouwen momenteel aan een onbemande duikboot die ons naar de bodem van de Marianentrog moet brengen en ons tegen 2020 een glimp moet geven van wat daar te zien is.

De trog heeft de vorm van een halve maan en ligt ten oosten van de Filipijnen. Hij is ongeveer 2.500 kilometer lang en gemiddeld 70 kilometer breed. De druk op de bodem is meer dan 1.000 keer zo hoog als de druk aan de oppervlakte van het water. Niet evident dus om er te geraken. (lees hieronder verder)

Chinese wetenschappers van de Jiaotong-universiteit in Shanghai hopen met een nieuwe onbemande duikboot dieper te komen dan iemand ooit is gelukt. Het vaartuig kan tot op 11.000 meter en daar zou ook het diepste punt van de oceaan te vinden moeten zijn: in de Challengerdiepte, een van de plaatsen op aarde waar we nog het minste over weten. Het is onderdeel van een diepzeeprogramma dat van China een maritieme wereldspeler moet maken.

De duikboot moet tegen 2020 klaar zijn. “Hij moet in staat zijn om precieze meetgegevens door te geven en obstakels te vermijden”, aldus professor Ge Tong, die het project leidt. “Alles wat hij ziet, ruikt en voelt, moet hij kunnen omzetten in data en kilometers naar boven doorseinen.”

Duikboot

Het is niet de eerste duikboot die Tong maakt voor de Chinese overheid sinds het diepzeeprogramma in 2011 van start ging. Het diepste punt waarop China al raakte is 10.767 meter (in 2016). Het diepste punt waar een bemande duikboot uit China al raakte is 7.000 meter. (lees hieronder verder)

Hoewel er al bijna 1.000 mensen op de top van de Mount Everest geraakten – het hoogste punt ter wereld – raakten nog maar enkelen in de buurt van het diepste punt. De Amerikaanse legerluitenant Don Walsh en zijn Zwitserse collega Jacques Piccard raakten op 10.790 meter in 1960. Veel zagen ze echter niet door opdwarrelend zand op de zeebodem, alleen enkele scholen bot en garnalen. En de Canadese regisseur James Cameron bereikte 10.898 meter diepte op een solo-expeditie in 2012.

Onderzoekers

Het diepterecord staat momenteel op naam van een Japanse onbemande diepzeesonde, die in 1995 tot een diepte van 10.911 meter daalde. Japan is overigens bezig met de bouw van een bemande duikboot die 12.000 meter diepte kan halen, maar die zou pas over een tiental jaar klaar zijn. De zes onderzoekers die aan boord zouden kunnen gaan, zouden de zeebodem diepgaand kunnen onderzoeken.