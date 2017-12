Californische 'Thomas Fire' raast verder: vuur na twee weken amper voor een derde ingedijkt kv

04u55

Bron: Reuters 0 AP De brand bedreigt momenteel woningen in Santa Barbara. Wetenschap & Planeet In Californië krijgt de brandweer de bosbranden die de staat al sinds 4 december teisteren amper onder controle. Ondertussen heeft het vuur al meer dan 720 woningen in de as gelegd en het leven gekost aan één brandweerman. Aangewakkerd door de wind rukken de branden steeds verder op.

De Thomas Fire is de vierde grootste bosbrand in Californië sinds 1932, het jaar waarin men begon de gegevens bij te houden. Momenteel is de brandweer erin geslaagd om nog maar 35 procent van de vlammenzee in te dijken.

REUTERS

Santa Ana-wind

De vlammen bedreigen momenteel zo’n 18.000 huizen en andere gebouwen in Santa Barbara, Carpinteria, Summerland en Montecito langs de kust van Californië. 728 woningen gingen al in de vlammen op, 171 andere raakten beschadigd. Meer dan 94.000 mensen zijn tijdelijk dakloos.

AFP

Het blussen wordt bemoeilijkt door de oprukkende Santa Ana-wind: harde, extreem droge wind die vanaf het binnenland richting kust waait en het vuur aanwakkert. “Topografie, brandstoffen en veranderlijke wind vormen een uitdaging voor deze operatie,” deelt het department voor Bosbeheer en Brandbescherming van Californië mee op zijn website.

AFP

Honderdduizenden op de vlucht

Veel scholen bleven door de dreiging van het vuur dagenlang gesloten, wegen werden afgesloten en honderdduizenden mensen moesten hun woning ontvluchten. De branden zijn ook verantwoordelijk voor de slechte luchtkwaliteit in het zuiden van Californië: pendelaars zien zich genoodzaakt om beschermende maskers te dragen.

Donderdag kwam brandweerman Cory Iverson om het leven, het eerste slachtoffer van de brand. De 32-jarige man laat een zwangere vrouw en een tweejarig dochtertje na.

Photo News Brandweermannen groeten de colonne die het lichaam van de overleden brandweerman Cory Iverson vervoert.