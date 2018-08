Burkinees meisje overleeft malaria dankzij radiobericht Annick Wellens

14 augustus 2018

Bron: BBC News

Marieta was nog maar net een jaar oud toen ze erg hoge koorts kreeg en onwel werd. Dat is niet uitzonderlijk in Burkina Faso. Zo sterven er 8,8 miljoen kinderen voor hun vijfde levensjaar. Maar Marieta genas dankzij een bericht van een lokale radiozender.

In Burkina Faso sterven er dagelijks ongeveer 25.000 kinderen. Ziektes zoals diarree, mazelen en malaria zijn meestal de grote schuldenaar. Dat was ook het geval bij kleine Marieta. Alleen herkenden haar ouders de ziekte niet. Zij geloofden dat hun dochtertje vervloekt was omdat er een vogel over het hoofd van het kind was gevlogen. Daarom gaven de ouders al hun geld uit aan spirituele remedies die hun kindje moesten redden. Tevergeefs want zes dagen na de eerste symptomen van malaria, sukkelde Marieta in een coma.



Nadat ze alle hoop hadden opgegeven, hoorden de ouders van het meisje een radioboodschap. Daarin legden enkele experts uit hoe je de symptomen van malaria herkent. “Als ik die radioboodschap niet had gehoord, zou mijn dochtertje vandaag niet meer leven”, getuigt de vader.



DMI

Zulke boodschappen maken deel uit van een grootschalig proefproject. Development Media International (DMI) is een Britse liefdadigheidsorganisatie die onderzoekt of massamedia de gezondheid van Burkinese bevolking kunnen verbeteren.

150 boodschappen, drie jaar, tien keer per dag

De organisatie produceerde al 150 verschillende radioboodschappen van één minuut. Die korte berichten verschaffen informatie over diarree, malaria en longontstekingen en werden gedurende drie jaar lang uitgezonden door zeven lokale radiostations, tien keer per dag.

De resultaten van het project werden gepubliceerd in het tijdschrift BMJ Global Health. Daaruit blijkt dat het aantal consultaties omtrent de symptomen van malaria, longontstekingen en diarree met 56 procent was gestegen op slechts een jaar tijd. Computeranalyses schatten dat die stijging het leven van zo’n 3.000 kinderen redde.

"Kennis is slechts één aspect"

DMI onderzoekt nu of hun boodschappen hetzelfde effect hebben in andere derdewereldlanden, waar kindersterfte schering en inslag is. Daarnaast benadrukken de onderzoekers dat kennis slechts één aspect is. Sanitaire voorzieningen en voldoende en gezonde voeding zijn cruciaal om de goede gezondheid van een kind te garanderen.

Wat Marieta betreft, iedereen in het dorp noemt haar nu: “Het kind van de radio”.