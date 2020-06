Britten bouwen gigabatterij met vloeibare lucht Bij afwezigheid van zon of wind kan die energie opnieuw stroom leveren HAA

23 juni 2020

22u50

Bron: IPS 6 Wetenschap & Planeet Groot-Brittannië bouwt een enorme batterij op vloeibare lucht om stroom uit wind- en zonne-energie op te slaan. Het project kan 200.000 gezinnen van stroom voorzien op momenten dat er geen zon of wind is.

De Britse regering investeert 10 miljoen pond (11 miljoen euro) in het project bij Manchester. Het bestaat uit een aantal industriële tanks die de overtollige stroomproductie door windturbines of zonnepanelen gebruiken om lucht af te koelen en samen te persen tot vloeistof.

Op momenten waarop er minder zon of wind is, wordt dat proces omgedraaid. De vrijgekomen lucht wordt dan gebruikt om een turbine aan te drijven en zo stroom op te wekken.

Nuluitstoot

De installatie in Trafford is de eerste die dat proces op een commerciële en industriële schaal toepast. Ze kan zo 200.000 gezinnen gedurende vijf uur per dag van stroom voorzien. Het project zal naar schatting tweehonderd jobs scheppen.

“Deze revolutionaire nieuwe Cryobattery-faciliteit zal een belangrijk onderdeel vormen van ons streven naar een netto nuluitstoot”, zegt de Britse Minister van Energie en Duurzame Groei Kwasi Kwarteng. “Daardoor kan het Britse elektriciteitsnet flexibeler worden en creëren we groene banen in Greater Manchester.”

Cruciaal

Opslagtechnologieën op grote schaal zijn cruciaal voor de verdere opmars van hernieuwbare energie. Qua kost kunnen windturbines en zonnepanelen fossiele brandstoffen nu al achter zich laten, maar de stroom die ze produceren is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Voor grootschalige systemen werd tot nog toe vooral gebruik gemaakt van het omhoog pompen van water naar stuwmeren. Die techniek is echter alleen mogelijk in bergachtige gebieden. Systemen die met vloeibare lucht werken, zijn veelbelovend omdat ze vrijwel overal toegepast kunnen worden.

