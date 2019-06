Britse studie: “25 koppen koffie per dag? Kan geen kwaad” MAC

04 juni 2019

05u00 28 Wetenschap & Planeet Schenk gerust nog een tas koffie in als u dit leest, want wetenschappers hebben het uitgedokterd: koffie is niét slecht voor het hart - zelfs niet als u 25 koppen per dag achterover slaat. "Verbaast me niks", zegt cardioloog Pedro Brugada. "Al moet je wel veel tijd hebben om zoveel koffie te drinken."

Te veel koffie drinken verhoogt het risico op een beroerte of een hartaanval, koffie doet de aderen verstoppen... Volgens onderzoekers van de Queen Mary University in Londen zijn dergelijke beweringen even grote onzin als zeggen dat je de toekomst kan voorspellen uit koffiegruis. Uit een studie bij 8.412 Britten blijkt dat het ook niet uitmaakt hoeveel koffie je drinkt. Of je nu minder dan één kop per dag drinkt, of één tot drie tassen nuttigt, of meer dan drie: het maakt niets uit, zelfs als je rekening houdt met leeftijd gewicht en rookgewoonten. Bij de grootverbruikers (meer dan drie koppen) per dag noteerden de onderzoekers excessen tot 25 koppen per dag, maar ook daar werden geen kwalijke effecten op het hart vastgesteld.

Wakker na één tas

Cardioloog Pedro Brugada (VUB) is "niet verbaasd" over de resultaten. "Al heeft wie 25 tassen per dag drinkt, wellicht veel tijd", grijnst hij. "Koffie bevat geen calorieën - tenminste als je melk, suiker en het koekje achterwege laat. Hij bevat wel cafeïne, en die stof maakt het hart wijder. Als je wat te veel cafeïne inneemt, kan je hart sneller slaan en je bloeddruk verhogen, maar dat is allemaal niet zo indrukwekkend. Wanneer je de trap oploopt, voel je je hart ook bonzen." Cafeïne kán schadelijk zijn, aldus Brugada, maar dan eerder door bijvoorbeeld energiedrankjes. "Als je in drie slokken zo'n blikje soldaat maakt, komt er een hele plotse piek van cafeïne in je bloed, die je niet kan krijgen als je doorheen de dag rustig zeven of acht koppen drinkt."

Al raadt Brugada af om véél koffie te drinken als je als doel hebt wakker te worden. "Je bereikt het maximale effect al na één kopje. Een tweede of derde kop geven je alleen maar een goed gevoel."

Antioxidanten

Ook cardioloog Sofie Gevaert (UZ Gent) ziet weinig problemen voor koffiedrinkers. "Je zal er geen hartaanval mee uitlokken", bevestigt ze. "Ik ben helemaal pro koffie - dat bevat namelijk ook veel antioxidanten. Of je elke dag vijftien koppen moet drinken, is wat anders. Je moet nog kunnen slapen. Maar ook dat hangt af van persoon tot persoon: je hebt mensen die 's avonds nog probleemloos inslapen nadat ze een espresso gedronken hebben."