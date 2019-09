Brazilië wil mijnbouw in inheemse gebieden toestaan HAA

04 september 2019

15u23

Bron: Belga 2 Wetenschap & Planeet De Braziliaanse regering wil mijnbouw in reservaten van de inheemse bevolking mogelijk maken. De kabinetschef van president Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, heeft daarover met de gouverneurs van verscheidene deelstaten gesproken, berichtte de krant Folha de São Paulo gisteren.

De grondwet van Brazilië verbiedt tot op heden de economische exploitatie van de inheemse gebieden. Die mogen alleen gebruikt worden voor zelfvoorziening.

“Braziliaan zijn is een kans voor iedereen en al wie in de beschermde gebieden wil blijven, heeft daar het recht toe. Maar wie de handen uit de mouwen wil steken en aan het werk wil gaan, zou daar de toestemming voor moeten krijgen”, zei Lorenzoni na de ontmoeting dinsdag in Manaus, de hoofdstad van de staat Amazonas. De ontginning van grondstoffen in de inheemse gebieden, zoals goud, is tot nog toe niet geregeld. De opening van de reservaten voor mijnbouw zal volgens de kabinetschef de levensomstandigheden van de inwoners verbeteren.

Sinds het aantreden van Bolsonaro in januari worden de inheemse bevolkingsgroepen van Brazilië voortdurend politiek in het nauw gedreven.