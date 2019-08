Exclusief voor abonnees Brand op de Noordpool, bikiniweer in Groenland: het klimaat slaat op hol Experts: “Deze omstandigheden zijn ongezien” Sam Ooghe

02 augustus 2019

18u12 10 Wetenschap & Planeet In Siberië staat een gebied zo groot als België in lichterlaaie, in Groenland is het bikiniweer. Dat het noorden in de zomer lijdt onder bosbranden en hogere temperaturen, is op zich niet abnormaal. “Maar wat we nu zien, is extreem en disproportioneel”, klinkt het bij experts. “En wat erger is: we belanden in een vicieuze cirkel, met nóg meer klimaatverandering als gevolg.”

Het Hoge Noorden. Wellicht denkt u meteen aan besneeuwde vlaktes, ijs, ruw weer en naaldwouden. En wellicht denkt u niet meteen aan zachte temperaturen of felle bosbranden van honderden kilometers lang. Toch is het steeds meer de realiteit rond de poolcirkel. Of het nu Alaska is in de VS, Canada, Siberië in het noorden van Rusland, of Groenland: overal woedden de voorbije weken zware branden. Momenteel staat een deel van Siberië nog steeds in lichterlaaie - goed voor een gebied dat even groot is als België.

