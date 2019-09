Botsing in asteroïdengordel 470 miljoen jaar geleden zorgde voor hogere biodiversiteit op aarde KVDS

18 september 2019

21u37

Bron: Belga 2 Wetenschap Een internationaal consortium van onderzoeksinstellingen - waaronder teams van de Vrije Universiteit Brussel, de Université Libre de Bruxelles en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - hebben ontdekt dat een botsing 470 miljoen jaar geleden in een asteroïdengordel een grotere biodiversiteit op aarde veroorzaakte.

Het best gekende voorbeeld van de impact van astronomische gebeurtenissen op onze aarde is de uitroeiing van de dinosauriërs. Die gebeurde 66 miljoen jaar geleden toen een 10 kilometer brede asteroïde insloeg.

IJstijd

Ongeveer 470 miljoen jaar geleden was er nog zo'n gebeurtenis die een grote invloed had op onze planeet. Onderzoekers ontdekten dat er toen een 150 kilometer grote asteroïde tussen Jupiter en Mars werd opgebroken in fijnkorrelig stof door een botsing. Het stof verspreidde zich doorheen het zonnestelsel en zorgde ervoor dat er veel minder zonlicht de aarde kon bereiken.





Dat leidde tot een bijzondere ijstijd. In plaats van de min of meer gelijke condities op aarde kwamen er plots klimaatzones met arctische condities aan de polen en tropische condities aan de evenaar. Die klimaatverandering leidde tot nieuwe ecosystemen en een hoge diversiteit aan ongewervelden, die zich aanpasten aan de weersomstandigheden.

"In de geologie is het heden de sleutel tot het verleden. We bestudeerden hiervoor micrometeorieten, gevonden op Antarctica. Door de concentraties aan buitenaards stof van deze fasen te vergelijken met dat wat we vonden in gesteenten van 470 miljoen jaren geleden, kregen we een beter idee van de hoeveelheid buitenaards stof die toen op aarde neerregende", zegt VUB-onderzoeker Steven Goderis.