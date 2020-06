Bosbranden Siberië breiden razendsnel uit: “Bijna vervijfvoudigd sinds vorige week” ES

28 juni 2020

Bron: AP, ABC News 0 Wetenschap & Planeet Te midden van een hittegolf wordt Siberië nu ook getroffen door snel uitbreidende bosbranden. “De afgelopen week zijn de bosbranden bijna vervijfvoudigd”, meldt het Russische agentschap voor bosbrandbeheer.

Er zou ondertussen al 1,15 miljoen hectare bos in vlammen zijn opgegaan. De branden onder controle krijgen is een zeer moeilijke taak aangezien de gebieden moeilijk of zelfs niet bereikbaar zijn voor de brandweer. De republiek Jakoetië is de ergst getroffen regio. Daar staat ruim 929.000 hectare bos in brand.

Een week geleden werd in Verchojansk, een stadje in Jakoetië, een recordtemperatuur van 38 graden gemeten. Dat is 18 graden warmer dan de gemiddelde maximumtemperatuur in juni.

De branden worden vaak aangestoken door boeren om land bruikbaar te maken, maar worden steeds vaker oncontroleerbaar door hoge temperaturen en harde wind.

‘Ernstige gevolgen’

Wetenschappers vrezen dat de branden niet alleen voor luchtvervuiling zorgen, maar ook voor nog drogere omstandigheden die als gevolg nog meer bosbranden veroorzaken. Dat kan een bedreiging vormen voor de koolstofvoorraad uit veengebieden en bossen. Die voorraad wordt door de branden vrijgemaakt waardoor de hoeveelheid broeikasgassen in de lucht, die voor de opwarming van de planeet zorgen, verder zal toenemen.

“Dat is wat zo’n hittegolven doen”, stelt milieu-geograaf Thomas Smith van de London School of Economics. “De hitte zorgt ervoor dat er veel meer brandstof kan branden. Niet enkel vegetatie, maar ook de bodem. Het is een van de vele vicieuze cirkels die we in het noordpoolgebied zien die de klimaatopwarming verergert.”

