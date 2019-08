Bosbranden op Grieks eiland na drie dagen deels onder controle, maar "ecologische ramp" HAA

14 augustus 2019

14u25

Bron: AFP, DPA 1 Wetenschap & Planeet De brandweer heeft de bosbranden die al drie dagen woeden op het Griekse eiland Euboea deels onder controle. "De situatie is verbeterd. Maar steeds weer duiken nieuwe kleine brandhaarden op", zegt een woordvoerder van de brandweer. Omdat het gevaar blijft bestaan dat het vuur opflakkert, is het nog niet mogelijk de alarmtoestand af te blazen.

Vanochtend hielpen blusvliegtuigen en -helikopters nog om het vuur te blussen, zo was te zien op de openbare omroep ERN. Twee andere blusvliegtuigen uit Italië zouden in de loop van de dag in actie komen. Rond de middag was het vuur ingedamd.

Volgens schattingen van de gouverneur van de regio, Costas Bakoyannis, is al 2.500 hectare aan pijnbomen ten prooi gevallen aan het vuur. Bakoyannis spreekt van "een enorme ecologische ramp in een uniek pijnboombos", dat tot nu toe "intact" was gebleven.

Vier dorpen geëvacueerd

In vier dorpen konden de eerste inwoners vanmiddag terugkeren naar hun woning. De dag voordien waren die ontruimd. "Onze eerste prioriteit was en is mensenlevens te redden", zei de Griekse regeringsleider Kyriakos Mistotakis op de Griekse tv. Mistotakis onderbrak wegens de gevaarlijke situatie zijn vakantie en keerde naar Athene terug. Deze namiddag bezoekt hij de getroffen regio.

Spuitgast lichtgewond

Ook dinsdagnacht waren honderden brandweermannen en vrijwilligers nog in de weer. Veelal moesten ze in de tuinen van huizen tegen het vuur vechten. Eén brandweerman raakte lichtgewond bij de bluswerken. Van dodelijke slachtoffers is momenteel geen sprake. Maar zelfs in Athene, dat negentig kilometer zuidelijker ligt, klagen de inwoners van de brandgeur.

In juni 2018 kwamen bij zware bosbranden, in een dichtbevolkt vakantieoord in de buurt van de Griekse hoofdstad, meer dan honderd mensen om het leven.