Borstkankermedicijn 'tot duizend keer goedkoper' na toevallige vondst van Nederlandse studente TK

04 april 2018

12u09

Bron: Volkskrant 158 Wetenschap & Planeet Nieuwe kankermedicijnen zijn vaak peperduur - een geneesmiddel kost al snel tienduizenden euro's per jaar. Bij het nieuwe medicijn Z-endoxifen, dat erg veelbelovend is in de strijd tegen borstkanker, zouden die kosten echter kunnen meevallen. Een toevallige ontdekking van een Nederlandse studente kan de productieprijs maar liefst duizend keer goedkoper maken.

Daphne van Scheppingen (29) ging zeven jaar geleden met Z-endoxifen aan de slag. Ze was toen een bachelorstudent aan de University of Technology in Eindhoven en had de opdracht gekregen om de stof op grote schaal te maken. "Ik weet nog dat de verschillende stapjes in het productieproces van endoxifen uitvoerig door andere onderzoekers waren beschreven", vertelt ze aan De Volkskrant. "Die stapjes moesten we zorgvuldig één voor één uitvoeren, zoals het volgen van een ingewikkeld kookrecept. Bij één stapje deden we het anders, en pasten we een andere zuiveringstechniek toe. Ineens bleek onze endoxifen een stuk puurder."

Door die ontdekking werd een hele dure stap in het productieproces overbodig. Haar prof, de Brit Lech-Gustav Milroy, rekende uit dat hun productiekosten duizend keer lager waren dan de prijs die de commerciële bedrijven tot dan voor het geneesmiddel rekenden. Zeven jaar geleden was dat niet zo opzienbarend omdat de stof niet zoveel toepassingen had, maar nu Z-endoxifen erg veelbelovend blijkt voor mensen met een bepaald type borstkanker, spitst de wetenschappelijke wereld zijn oren. De resultaten van Daphne en Milroy werden nu gepubliceerd in het vakblad Bio-organic & Medicinal Chemistry Letters.

Goedkoper?

Momenteel is Z-endoxifen nog niet als medicijn op de markt - dat gebeurt ten vroegste over zes à zeven jaar. Of het tegen dan écht zo veel goedkoper zal zijn als andere kankermedicijnen, valt af te wachten. De productiekosten maken immers niet heel veel uit . "Bij dit soort medicijnen wordt de prijs vooral bepaald door de waarde die we er als maatschappij aan hechten, en dus niet door de productiekosten", aldus Huub Schellekens, biotechnoloog aan de Universiteit Utrecht. Volgens hem tellen de ontwikkelingskosten maar mee voor 1 procent van de totale prijs. "En 1 procent duizend keer goedkoper maken maakt uiteindelijk niet zoveel uit."