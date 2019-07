Bluffende computers? AI-programma verslaat professionele pokerspelers PVZ

12 juli 2019

12u46

Bron: The Independent 0 Wetenschap & Planeet Facebook heeft een doorbraak gerealiseerd in artificiële intelligentie (AI). Als eerste zijn ze er in geslaagd om een AI-gestuurd programma zes professionele pokerspelers te laten verslaan.

Facebook ontwikkelde de Pluribus AI, een programma waarmee de makers pokertoernooien wilden winnen. En met succes. Het programma heeft in een wedstrijd zes andere pokerspelers verslagen, onder wie Darren Elias, recordhouder met de meeste titels in de World Poker Tour achter zijn naam.

Pokerwedstrijden winnen met behulp van AI was geen eenvoudige opdracht. In die toernooien draait het vaak rond menselijke vaardigheden, zoals bluffen, en de wedstrijden zijn bovendien erg onvoorspelbaar. Jarenlang braken verschillende onderzoekers hun hoofd over de algoritmen die nodig waren om de wedstrijden te winnen. Wat de opdracht niet makkelijker maakte, was dat het in dit geval ging om een spel met zes deelnemers. Dat vereist een ingewikkelder programma dan een-op-eenspelen, aldus Noam Brown, een onderzoekswetenschapper van AI bij Facebook.

Van spelletjes naar echte wereld

Hoewel het niet onmiddellijk duidelijk is waarom bedrijven zoals Google en Facebook zich toeleggen op de ontwikkeling van algoritmen om mensen te kunnen verslaan in spelletjes, zal dergelijk werk helpen om de algemene technieken van AI te verbeteren. Elke stap die gezet wordt in de ontwikkeling van artificiële intelligentie, zal de toepassingen in de echte wereld verbeteren en uitbreiden, aldus de onderzoekers.