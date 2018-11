Bloedstollende beelden: bestuurster ontsnapt nipt aan dodelijkste bosbranden in geschiedenis van Californië HA

14 november 2018

10u20

Bron: AD, Instagram

Een Amerikaanse vrouw heeft een huiveringwekkende video op Instagram gepost. Op de beelden is te zien hoe ze met haar wagen probeert te ontsnappen aan de hevige bosbranden in Malibu (Californië). Dat het vuur erg gevaarlijk dichtbij komt, bewijzen de vonken die van de motorkap spatten. Terwijl de Amerikaanse rijdt, bidt ze in paniek voor haar leven en dat van haar paarden, die ze moest achterlaten. De vrouw slaagt er uiteindelijk in om aan het inferno te ontsnappen. Ze stond daarvoor wel twee minuten lang doodsangsten uit. Via sociale media liet Rebecca weten dat zij en haar paarden het goed stellen.

De bosbranden, die Camp Fire worden genoemd, zijn nu al de dodelijkste en meest vernietigende in de geschiedenis van de Amerikaanse staat Californië. Er vielen al zeker vijftig doden. Honderden mensen zijn nog vermist.

